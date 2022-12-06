КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Нарвский зимний ночной забег вызывает улыбку и радость

Поздним вечером в субботу, 17 декабря, погрузившиеся в сумерки улицы центра Нарвы заполнят около тысячи бегунов и ходоков - участники зимнего ночного забега, который проводится второй год подряд.
В 20.30 у центра "Astri" стартуют бегуны и ходоки на дистанции 5 км и 10 км. Трасса 5-километрового круга будет проходить от центра "Astri" по главной улице Нарвы - Таллиннскому шоссе - в направлении границы до Темного сада и оттуда обратно по дорогам и улицам поменьше. Около полусотни участников пробегут этот круг дважды, преодолев таким образом 10 км, а остальные ограничатся дистанцией 5 км.
Главный организатор забега Марко Торм сказал, что движение в посильном темпе и в обществе любителей спорта по вечерним улицам Нарвы подарит неповторимое впечатление и возможность увидеть приграничный город в совершенно новом свете. "Это не только спортивное соревнование, кто пробежит быстрее. Прежде всего прийти стоит, чтобы насладиться особенной атмосферой и восхитительным видом Нарвы. Позовите друзей и знакомых и совершите вместе приятный и запоминающийся вечерний забег или прогулку", - советует он, добавив, что такое начинание станет также новинкой для фирм и учреждений в качестве предрождественского совместного мероприятия.
Трасса пройдет мимо сияющих рождественскими огнями торговых центров, Темного сада, по набережной реки Нарва, откуда видны как крепость Германа, так и Ивангородская крепость, расположенная по ту сторону реки. Рядом с трассой будут увенчанное несколькими архитектурными наградами учебное здание Нарвского колледжа и расположенная рядом с ним Ратуша, получившая нынче свежий фасад.
Вдоль трассы расположатся около десятка развлекательных пунктов, где бегунов и ходоков будут подбадривать мастера огненных и световых шоу, дискоры, барабанщики, танцоры и болельщики. Мероприятие помогут провести местные добровольцы. Их координатор Антон Праткунас обещает, что вместе с участниками они создадут в центре Нарвы на время мероприятия неповторимую атмосферу, которая зарядит позитивом на долгое время.
Марко Торм выражает благодарность центру "Astri" за разрешение обустроить там центр соревнования. "Независимо от того, какая погода будет вечером 17 декабря, участники смогут в тепле подождать там старт, да и после прохождения дистанции им не придется мерзнуть на улице", - сказал он.
Мероприятие поддерживают: Целевое учреждение интеграции, центр "Astri" и многие другие.
"Stebby Eesti Ööjooks" - "Нарвская зима"
- 17 декабря в Нарве
- Старт и финиш: у центра "Astri" (Таллиннское шоссе, 41)
- Дистанции: 5 км и 10 км
- Время старта: 20.30
- Каждый участник получит уникальную медаль и пакет с сувениром от спонсоров
- Главные спонсоры мероприятия: Целевое учреждение интеграции и "Astri Keskus"
- В центре соревнования можно по льготной цене (начиная с 1 евро) приобрести фан-изделия "Eesti Ööjooks": футболки, спортивные кофты, махровые халаты, банные полотенца, шапки, куртки, кружки, шариковые ручки, отражатели и т.д.
- Регистрация и информация: www.ööjooks.ee