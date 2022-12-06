КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Нарвский зимний ночной забег вызывает улыбку и радость

В 20.30 у центра "Astri" стартуют бегуны и ходоки на дистанции 5 км и 10 км. Трасса 5-километрового круга будет проходить от центра "Astri" по главной улице Нарвы - Таллиннскому шоссе - в направлении границы до Темного сада и оттуда обратно по дорогам и улицам поменьше. Около полусотни участников пробегут этот круг дважды, преодолев таким образом 10 км, а остальные ограничатся дистанцией 5 км.

Главный организатор забега Марко Торм сказал, что движение в посильном темпе и в обществе любителей спорта по вечерним улицам Нарвы подарит неповторимое впечатление и возможность увидеть приграничный город в совершенно новом свете. "Это не только спортивное соревнование, кто пробежит быстрее. Прежде всего прийти стоит, чтобы насладиться особенной атмосферой и восхитительным видом Нарвы. Позовите друзей и знакомых и совершите вместе приятный и запоминающийся вечерний забег или прогулку", - советует он, добавив, что такое начинание станет также новинкой для фирм и учреждений в качестве предрождественского совместного мероприятия.

Трасса пройдет мимо сияющих рождественскими огнями торговых центров, Темного сада, по набережной реки Нарва, откуда видны как крепость Германа, так и Ивангородская крепость, расположенная по ту сторону реки. Рядом с трассой будут увенчанное несколькими архитектурными наградами учебное здание Нарвского колледжа и расположенная рядом с ним Ратуша, получившая нынче свежий фасад.

Так выглядит медаль нынешнего Нарвского зимнего ночного забега, которой удостоится каждый участник. Фото: Narva ööjooks