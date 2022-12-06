Вт, 6.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Вместо нарвского танка будут установлены радары

Эрик Калда
, журналист
Вместо нарвского танка будут установлены радары
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
На месте, где располагался танк-памятник, который был демонтирован в августе этого года и разжег множество страстей, государство хочет построить систему обнаружения и нейтрализации дронов.
На месте, где располагался танк-памятник, который был демонтирован в августе этого года и разжег множество страстей, государство хочет построить систему обнаружения и нейтрализации дронов. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Для повышения безопасности границы Департамент полиции и пограничной охраны планирует построить в Ида-Вирумаа 15 дополнительных радарных позиций и создать современную возможность мониторинга дронов, в результате чего можно будет получить полный обзор восточной границы в реальном времени.

- На сегодняшний день около 70% речной границы Нарвы покрыто мониторинговой техникой, но этого недостаточно и не дает пограничникам полного обзора происходящего в приграничной зоне. Таким образом, одной частью проекта по развитию всей восточной границы являлось то, чтобы и на нарвском участке была обеспечена полная мониторинговая способность, - рассказал идаский префект Тарво Крууп.

- Для этого Департамент полиции и пограничной охраны планирует в ближайшие годы построить в Ида-Вирумаа на приграничной территории 15 новых радарных позиций и создать отдельную систему обнаружения и нейтрализации дронов, которая состоит из радаров и прочих комбинированных систем, а также относящейся к ней пограничной инфраструктуры, - пояснил Крууп.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх