Вместо нарвского танка будут установлены радары

- На сегодняшний день около 70% речной границы Нарвы покрыто мониторинговой техникой, но этого недостаточно и не дает пограничникам полного обзора происходящего в приграничной зоне. Таким образом, одной частью проекта по развитию всей восточной границы являлось то, чтобы и на нарвском участке была обеспечена полная мониторинговая способность, - рассказал идаский префект Тарво Крууп.