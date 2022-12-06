Вт, 6.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

"Everest" справился с чемпионом Эстонии

Эрик Гамзеев
, журналист
"Everest" справился с чемпионом Эстонии
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Кохтла-ярвеский "Everest" в выходные улучшил двумя победами свое положение в турнирной таблице и поднялся на самое высокое среди трех ида-вируских команд место.
Кохтла-ярвеский "Everest" в выходные улучшил двумя победами свое положение в турнирной таблице и поднялся на самое высокое среди трех ида-вируских команд место. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Прошедшие выходные стали победными для кохтла-ярвеского "Everest", победившего в двух встречах подряд.

В субботу "Everest" выиграл со счетом 7:5 у "Narva PSK", а в воскресенье переиграл также действующего чемпиона Эстонии - тартуский "Välk 494" - 6:4.

После богатого на голы первого периода счет был 3:3. Во втором периоде "Everest" вырвался вперед на две шайбы. В последнем периоде тартусцы сумели ответить лишь одной шайбой. На радость 250 болельщиков "Everest" одержал в домашнем Кохтла-Ярвеском ледовом холле победу.

Благодаря двум победам "Everest" увеличил количество завоеванных очков до десяти и поднялся на четвертое место. У остальных ида-вируских команд сезон начался несколько хуже. "Narva PSK" набрал восемь очков и занимает шестое место, а "Viru Sputnik" проиграл все 11 встреч и занимает последнее, седьмое, место.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх