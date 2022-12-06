Прошедшие выходные стали победными для кохтла-ярвеского "Everest", победившего в двух встречах подряд.
"Everest" справился с чемпионом Эстонии
"Everest" справился с чемпионом Эстонии
В субботу "Everest" выиграл со счетом 7:5 у "Narva PSK", а в воскресенье переиграл также действующего чемпиона Эстонии - тартуский "Välk 494" - 6:4.
После богатого на голы первого периода счет был 3:3. Во втором периоде "Everest" вырвался вперед на две шайбы. В последнем периоде тартусцы сумели ответить лишь одной шайбой. На радость 250 болельщиков "Everest" одержал в домашнем Кохтла-Ярвеском ледовом холле победу.
Благодаря двум победам "Everest" увеличил количество завоеванных очков до десяти и поднялся на четвертое место. У остальных ида-вируских команд сезон начался несколько хуже. "Narva PSK" набрал восемь очков и занимает шестое место, а "Viru Sputnik" проиграл все 11 встреч и занимает последнее, седьмое, место.