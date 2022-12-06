"Everest" справился с чемпионом Эстонии

В субботу "Everest" выиграл со счетом 7:5 у "Narva PSK", а в воскресенье переиграл также действующего чемпиона Эстонии - тартуский "Välk 494" - 6:4.

После богатого на голы первого периода счет был 3:3. Во втором периоде "Everest" вырвался вперед на две шайбы. В последнем периоде тартусцы сумели ответить лишь одной шайбой. На радость 250 болельщиков "Everest" одержал в домашнем Кохтла-Ярвеском ледовом холле победу.