НЕРАДОСТНАЯ СТАТИСТИКА ⟩ В Эстонии около 800 детей растут без родителей

Региональный директор НКО "Каждому ребенку семья" ("Igale Lapsele Pere") Любовь Дорошенко не может назвать точное число ида-вируских детей, которые нуждаются в приемных семьях, потому что статистика ведется общая по стране, а юные идавирусцы, оставшиеся без родителей, нередко уезжают в замещающие дома (раньше их называли детскими домами) в другие города страны.

- Но могу сказать, что в приемных семьях идавирусцев сейчас воспитываются около 80 детей, - конкретизирует она. - В основном это бабушки, которые берут на воспитание своих внуков.

Любовь добавила, что в целом ситуация меняется: пять лет назад детей, воспитывавшихся без родителей, в Эстонии было почти в два раза больше - около полутора тысяч.

- То, что количество снизилось, радует, но думаю, это произошло не потому, что стало меньше кризисных семей, а скорее, потому, что детей из них стали забирать реже, стараются больше работать с ними, и мы тоже много этим занимаемся. Каким бы хорошим ни был замещающий дом, хочется, чтобы дети воспитывались в семьях - это всегда дает лучший результат выхода во взрослую жизнь. Поэтому мы всячески стараемся привлечь людей, которые готовы открыть свои сердца и двери для тех, кто остался без родительской заботы.

В Кохтла-Ярве на Кескаллеэ, 20 будет постоянное представительство НКО "Каждому ребенку семья", эта организация займет часть помещений, освободившихся после закрытия конторы "Swedbank", идут последние приготовления. На первой встрече 14 декабря можно пообщаться с глазу на глаз с попечительскими семьями и специалистами из сферы замещающего попечительства. Узнать из первых уст о том, что такое попечительская семья и кто эти дети, которые ожидают семью. Как подарить домашнее тепло и любовь ребенку, который пришел в семью не биологическим путем? Как организована подготовка попечительской семьи? Какую поддержку им оказывают? Все это и многое другое можно будет узнать из первых уст.