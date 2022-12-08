Партия реформ утвердила Меэлиса Кийли кандидатом номер один в избирательном округе Ида-Вирумаа

Уроженец Кивиыли Кийли на прошлой неделе на встрече с пенсионерами Ида-Вирумаа сказал, что, в отличие от некоторых других предыдущих кандидатов Партии реформ в Ида-Вирумаа, он не намерен в случае своего избрания исчезнуть для здешних избирателей. "Я не могу исчезнуть, потому что теперь живу в Вирумаа и возвращаюсь домой", - сказал он.