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Партия реформ утвердила Меэлиса Кийли кандидатом номер один в избирательном округе Ида-Вирумаа

Эрик Гамзеев
, журналист
Партия реформ утвердила Меэлиса Кийли кандидатом номер один в избирательном округе Ида-Вирумаа
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Меэлис Кийли выступил на церемонии Праздника победы в этом году в Кохтла-Ярве.
Меэлис Кийли выступил на церемонии Праздника победы в этом году в Кохтла-Ярве. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Правление Партии реформ утвердило генерал-майора в запасе Меэлиса Кийли, который был командующим "Кайтселийта" Эстонии и в последнее время представлял Эстонию в военно-стратегической штаб-квартире НАТО в Монсе (Бельгия), кандидатом номер один в списке кандидатов на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа.

Уроженец Кивиыли Кийли на прошлой неделе на встрече с пенсионерами Ида-Вирумаа сказал, что, в отличие от некоторых других предыдущих кандидатов Партии реформ в Ида-Вирумаа, он не намерен в случае своего избрания исчезнуть для здешних избирателей. "Я не могу исчезнуть, потому что теперь живу в Вирумаа и возвращаюсь домой", - сказал он.

За Кийли в списке следуют Марис Тоомель, старейшина Йыхвиской волости и председатель Ида-Вируского регионального отделения Партии реформ, и Айвар Сурва, который был старейшиной как Йыхвиской, так и Мяэтагузеской волости. Сурва, который сейчас является депутатом Алутагузеского волостного собрания, на предыдущих выборах в Рийгикогу вслед за первыми номерами приносил Партии реформ наибольшее количество голосов. В 2018-2019 годах также был депутатом Рийгикогу в качестве замещающего депутата.

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