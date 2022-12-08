Правление Партии реформ утвердило генерал-майора в запасе Меэлиса Кийли, который был командующим "Кайтселийта" Эстонии и в последнее время представлял Эстонию в военно-стратегической штаб-квартире НАТО в Монсе (Бельгия), кандидатом номер один в списке кандидатов на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа.
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Партия реформ утвердила Меэлиса Кийли кандидатом номер один в избирательном округе Ида-Вирумаа
Партия реформ утвердила Меэлиса Кийли кандидатом номер один в избирательном округе Ида-Вирумаа
Уроженец Кивиыли Кийли на прошлой неделе на встрече с пенсионерами Ида-Вирумаа сказал, что, в отличие от некоторых других предыдущих кандидатов Партии реформ в Ида-Вирумаа, он не намерен в случае своего избрания исчезнуть для здешних избирателей. "Я не могу исчезнуть, потому что теперь живу в Вирумаа и возвращаюсь домой", - сказал он.