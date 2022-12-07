Между новыми йыхвисцами разыграют три денежых приза

Как организовать кампанию и розыгрыш призов - это определит образуемая комиссия волостного управления. В кампании участвуют все, кто до декабря не были зарегистрированы в Йыхвиской волости, но по состоянию на 1 января будут жителями Йыхви. В кампании не могут участвовать члены Йыхвиского волостного собрания и Йыхвиского волостного управления, а также их близкие, говорится в распоряжении волостного управления.