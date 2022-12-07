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Между новыми йыхвисцами разыграют три денежых приза

Эрик Калда
Между новыми йыхвисцами разыграют три денежых приза
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Количество жителей Йыхви с годами уменьшилось, но свободных жилых площадей здесь не так много. Поэтому, по мнению волостных властей, кампанией по регистрации по месту жительства можно заполучить больше налогоплательщиков.
Количество жителей Йыхви с годами уменьшилось, но свободных жилых площадей здесь не так много. Поэтому, по мнению волостных властей, кампанией по регистрации по месту жительства можно заполучить больше налогоплательщиков. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Волостное управление решило, что в ходе проводимой в течение декабря кампании по привлечению новых жителей будут разыграны три денежных приза в размере 1000 евро. С них удержат все же и подоходный налог с частного лица.

Как организовать кампанию и розыгрыш призов - это определит образуемая комиссия волостного управления. В кампании участвуют все, кто до декабря не были зарегистрированы в Йыхвиской волости, но по состоянию на 1 января будут жителями Йыхви. В кампании не могут участвовать члены Йыхвиского волостного собрания и Йыхвиского волостного управления, а также их близкие, говорится в распоряжении волостного управления.

Йыхвиское волостное управление решило в ноябре организовать кампанию, чтобы люди, связанные с Йыхви, зарегистрировались также в качестве жителей самоуправления. Таким образом надеются увеличить число налогоплательщиков. Поначалу был план, что кампанию проведут в два этапа и позднее в ней смогут поучаствовать также жители, зарегистрировавшиеся в волости до кампании, однако об этом в распоряжении волостного управления ничего не сказано.

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