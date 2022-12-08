Чт, 8.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Ида-вируский туризм в пику кризисам продолжает охотиться за миллионом

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Ида-вируский туризм в пику кризисам продолжает охотиться за миллионом
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
"Миллион ночевок в год - это осуществимо", - считает координатор ида-вируского туризма Кадри Ялонен.
"Миллион ночевок в год - это осуществимо", - считает координатор ида-вируского туризма Кадри Ялонен. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Поставленная восемь лет назад туристическим кластером Ида-Вирумаа цель, чтобы посетители уезда останавливались в уезде на один миллион ночевок в год, по-прежнему актуальна. Просто путь к ней становится длиннее.

- Меня спрашивали, почему мы поставили цель в миллион. У нас было 250000 ночевок, разве 300000 не было бы достаточной, по крайней мере, осязаемой целью? Но кого бы эти 300000 привели в движение? - партнер по сотрудничеству туристического кластера Ида-Вирумаа, специалист по маркетингу Ану-Малл Нааритс из Института маркетинга считает важными большие цели.

На собрании туристического кластера в конце года в шахтном музее Нааритс рассказала, чего достиг Ида-Вирумаа на туристическом ландшафте Эстонии и каким был путь к миллиону ночевок.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх