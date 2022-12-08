Ида-вируский туризм в пику кризисам продолжает охотиться за миллионом

- Меня спрашивали, почему мы поставили цель в миллион. У нас было 250000 ночевок, разве 300000 не было бы достаточной, по крайней мере, осязаемой целью? Но кого бы эти 300000 привели в движение? - партнер по сотрудничеству туристического кластера Ида-Вирумаа, специалист по маркетингу Ану-Малл Нааритс из Института маркетинга считает важными большие цели.