Падение нефти в цене пока не вызывает беспокойства у производителей сланцевого масла

Крупнейший в Эстонии производитель сланцевого масла, предприятие VKG, за первые 11 месяцев этого года произвело более 500 000 тонн сланцевого масла. По словам председателя правления VKG Ахти Асманна, на конкурентоспособность их продукции влияет не только цена на нефть, но и цена квот на выбросы CO2, а также инфляция.

"Мы довольно спокойно относимся к тому, что цена на нефть все время колеблется. Это точно такой уровень, при котором мы можем работать и сосредотачиваем свои усилия, чтобы только наша себестоимость производства была конкурентоспособной. То есть каждый день следить за ценой на нефть не поможет, мы сосредотачиваемся на производстве", - сказал Асманн ERR.

По мнению Андреса Вайнолы, председателя правления Enefit Power, дочерней компании Eesti Energia, цене на нефть еще есть куда падать, прежде чем возникнет угроза для производителей сланцевого масла.

"В долгосрочной перспективе, по данным международного агентства энергетики, ничего не изменилось. В краткосрочной перспективе мы видим, что цена сильно падала, но наши риски покрыты. Кстати, за последние 11 месяцев мы произвели почти 400 000 тонн жидкого топлива", - отметил Вайнола.

Также Вайнола считает правильным решение правительства разрешить использовать сланцевое масло для производства теплоэнергии.

"Я надеюсь, что это разрешение будет продлено; у нас оно только до конца апреля следующего года. Но, скорее всего, цены на энергоносители останутся высокими, в том числе и на газ. Поэтому было бы логично продлить это разрешение в интересах конечного потребителя", - добавил Вайнола.