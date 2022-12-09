Пропавшую в Нарве Ирину нашли, с ней все впорядке

Полиция сообщила сегодня, что просит помощи в выяснении местонахождения 65-летней Ирины, пропавшей без вести в Нарве.

Без посторонней помощи жизнь и здоровье женщины могут оказаться в опасности.

Последний раз Ирину видели вчера в 15:00, когда она ушла из дома, но до сих пор домой не вернулась.