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Пропавшую в Нарве Ирину нашли, с ней все впорядке

Эрик Калда
Пропавшую в Нарве Ирину нашли, с ней все впорядке
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Ирина.
Ирина. Фото: Полиция

Пропавшую в Нарве в четверг Ирину нашли, с ней все впорядке

Полиция сообщила сегодня, что просит помощи в выяснении местонахождения 65-летней Ирины, пропавшей без вести в Нарве.

Без посторонней помощи жизнь и здоровье женщины могут оказаться в опасности.

Последний раз Ирину видели вчера в 15:00, когда она ушла из дома, но до сих пор домой не вернулась.

Полиция связалась с членами семьи Ирины и проверила возможные места в Нарве, куда она могла пойти, но, к сожалению, ее не нашли.

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