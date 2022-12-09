Пропавшую в Нарве в четверг Ирину нашли, с ней все впорядке
Пропавшую в Нарве Ирину нашли, с ней все впорядке
Пропавшую в Нарве Ирину нашли, с ней все впорядке
Полиция сообщила сегодня, что просит помощи в выяснении местонахождения 65-летней Ирины, пропавшей без вести в Нарве.
Без посторонней помощи жизнь и здоровье женщины могут оказаться в опасности.
Последний раз Ирину видели вчера в 15:00, когда она ушла из дома, но до сих пор домой не вернулась.
Полиция связалась с членами семьи Ирины и проверила возможные места в Нарве, куда она могла пойти, но, к сожалению, ее не нашли.