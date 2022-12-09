По сравнению с остальной Эстонией в Ида-Вирумаа еще мало снега

В пятницу утром йыхвиская метеостанция Эстонской метеорологической службы измерила снежный покров толщиной 18 сантиметров, а нарвская станция - 16 сантиметров. Это наполовину меньше, чем в Пярнумаа, южной и центральной Эстонии.

Так, в Пярну выпало 35 сантиметров снега, в Тюри - 32 сантиметра, а в Выру - 30 сантиметров. В Таллинне и Ляэнемаа также снега было больше, чем в Ида-Вирумаа. Снежный покров был тоньше на Сааремаа и Хийумаа, а также на малых островах.

В ближайшие дни по всей Эстонии ожидается еще больше снега. Метеослужба также предупредила о сильном мокром снеге в Ида-Вирумаа в ночь на субботу и связанной с этим высокой опасности скользкости дорог.