По состоянию на утро пятницы Ида-Вирумаа был одним из самых малоснежных регионов Эстонии, но в ближайшие дни это может измениться.
По сравнению с остальной Эстонией в Ида-Вирумаа еще мало снега
В пятницу утром йыхвиская метеостанция Эстонской метеорологической службы измерила снежный покров толщиной 18 сантиметров, а нарвская станция - 16 сантиметров. Это наполовину меньше, чем в Пярнумаа, южной и центральной Эстонии.
Так, в Пярну выпало 35 сантиметров снега, в Тюри - 32 сантиметра, а в Выру - 30 сантиметров. В Таллинне и Ляэнемаа также снега было больше, чем в Ида-Вирумаа. Снежный покров был тоньше на Сааремаа и Хийумаа, а также на малых островах.
В ближайшие дни по всей Эстонии ожидается еще больше снега. Метеослужба также предупредила о сильном мокром снеге в Ида-Вирумаа в ночь на субботу и связанной с этим высокой опасности скользкости дорог.
Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в пятницу, что погода быстро похолодает. "На данный момент очень сложные погодные условия, все так резко меняется, большие крайности и т.д. Это настоящее испытание", - сказал он.