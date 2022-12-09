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По сравнению с остальной Эстонией в Ида-Вирумаа еще мало снега

Эрик Гамзеев
, журналист
По сравнению с остальной Эстонией в Ида-Вирумаа еще мало снега
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Хотя на йыхвиских улицах уйма снега и работы по уборке снега хватает, в пятницу здесь было вполовину меньше снега, чем в Пярнумаа.
Хотя на йыхвиских улицах уйма снега и работы по уборке снега хватает, в пятницу здесь было вполовину меньше снега, чем в Пярнумаа. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

По состоянию на утро пятницы Ида-Вирумаа был одним из самых малоснежных регионов Эстонии, но в ближайшие дни это может измениться.

В пятницу утром йыхвиская метеостанция Эстонской метеорологической службы измерила снежный покров толщиной 18 сантиметров, а нарвская станция - 16 сантиметров. Это наполовину меньше, чем в Пярнумаа, южной и центральной Эстонии.

Так, в Пярну выпало 35 сантиметров снега, в Тюри - 32 сантиметра, а в Выру - 30 сантиметров. В Таллинне и Ляэнемаа также снега было больше, чем в Ида-Вирумаа. Снежный покров был тоньше на Сааремаа и Хийумаа, а также на малых островах.

В ближайшие дни по всей Эстонии ожидается еще больше снега. Метеослужба также предупредила о сильном мокром снеге в Ида-Вирумаа в ночь на субботу и связанной с этим высокой опасности скользкости дорог.

Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в пятницу, что погода быстро похолодает. "На данный момент очень сложные погодные условия, все так резко меняется, большие крайности и т.д. Это настоящее испытание", - сказал он.

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