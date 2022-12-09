Такого роста цен, когда дорожают все без исключения продукты питания, не было никогда, сказала глава Эстонского института конъюнктуры Марье Йозинг. За последний год в магазинах значительно выросли цены на молоко, яйца, крупы, растительное масло и сахар.
Такого не было никогда: за год подорожали все продукты питания
Институт конъюнктуры регулярно отслеживает изменения розничных цен в магазинах и на рынках Эстонии. Если сравнить цены в продуктовых магазинах в ноябре этого года с ценами годичной давности, то разница довольно существенная, пишет ERR.
Например, средняя цена небольшой упаковки сливочного масла жирностью более 80% год назад составляла 9,52 евро за килограмм, а сейчас - более 13 евро.
Марье Йозинг сказала ERR, что больше всего за год выросли цены на крупы, растительное масло и сахар. Также существенно подорожало мясо.
"Сильно подорожала говядина, но жители Эстонии покупают ее реже. В продуктовые корзины людей стали чаще попадать курица и свинина", - сказала она.
В ноябре прошлого года килограмм говядины стоил в среднем 11,36 евро, а сейчас - 15,91 евро. Цена за килограмм свиного карбоната выросла с 6,96 евро до 8,33 евро.
Стоимость литра молока год назад составляла 54 цента, сейчас - 85 центов. За год также выросла цена на кефир: в ноябре прошлого года литр кефира стоил 67 центов, сейчас - 89 центов. Цена за килограмм творога за год выросла с 4,38 до 5,42 евро.
По словам Йозинг, Институт конъюнктуры занимается анализом цен уже на протяжении 30 лет, но такой картины, как сейчас, когда за неделю товар может подорожать на 50%, они никогда не видели.
Цены в магазинах также могут существенно отличаться, отметила Йозинг. "Одно и то же растительное масло может стоить в одном магазине шесть евро и в другом - три евро. Конечно, цены на продукты с годами растут - когда мы начали отслеживать цены на продукты в 1992 году, то стоимость минимального набора продуктов на неделю составляла 10 евро, сейчас - 100 евро. Но такой картины, как сейчас, когда цены растут не по дням, а по часам, я еще не видела", - сказала она.
Цены на овощи также существенно выросли. Подорожали картофель, капуста, морковь. Килограмм томатов год назад стоил 2,02 евро, а в ноябре этого года - уже 3,04 евро. Цена на репчатый лук также выросла с 52 центов до 75 центов за килограмм.
Хлеб и булка также за год подорожали. Если год назад килограмм хлеба стоил в среднем 2,01 евро, то сейчас - 2,6 евро. Цены на булку поднялись еще больше: с 1,81 до 2,51 евро. Выросли и расходы любителей каш: стоимость килограмма овсяных хлопьев за год выросла с 1,44 до 2,28 евро.
По словам Йозинг, по сравнению с предыдущими месяцами, сейчас рост цен на продукты питания немного замедлился.
Стремительный рост цен заставил людей больше внимания уделять скидочным предложениям: в продуктовую корзину все чаще попадают продукты, предлагаемые по выгодным ценам в рамках кампаний.