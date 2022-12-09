Такого не было никогда: за год подорожали все продукты питания

Институт конъюнктуры регулярно отслеживает изменения розничных цен в магазинах и на рынках Эстонии. Если сравнить цены в продуктовых магазинах в ноябре этого года с ценами годичной давности, то разница довольно существенная, пишет ERR.

Например, средняя цена небольшой упаковки сливочного масла жирностью более 80% год назад составляла 9,52 евро за килограмм, а сейчас - более 13 евро.

Марье Йозинг сказала ERR, что больше всего за год выросли цены на крупы, растительное масло и сахар. Также существенно подорожало мясо.

"Сильно подорожала говядина, но жители Эстонии покупают ее реже. В продуктовые корзины людей стали чаще попадать курица и свинина", - сказала она.

В ноябре прошлого года килограмм говядины стоил в среднем 11,36 евро, а сейчас - 15,91 евро. Цена за килограмм свиного карбоната выросла с 6,96 евро до 8,33 евро.

Стоимость литра молока год назад составляла 54 цента, сейчас - 85 центов. За год также выросла цена на кефир: в ноябре прошлого года литр кефира стоил 67 центов, сейчас - 89 центов. Цена за килограмм творога за год выросла с 4,38 до 5,42 евро.

По словам Йозинг, Институт конъюнктуры занимается анализом цен уже на протяжении 30 лет, но такой картины, как сейчас, когда за неделю товар может подорожать на 50%, они никогда не видели.