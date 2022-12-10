"Ekspress-Auto L" закрывает маршрут

По словам директора "Ekspress-Auto L" Анатолия Листова, ранний рейс, начинающийся из Ору в 04.45, приносил предприятию значительные убытки, поэтому они обратились в Департамент транспорта с ходатайством об изменении расписания, чтобы осуществлять только дневные и вечерние рейсы.