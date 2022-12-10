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"Ekspress-Auto L" закрывает маршрут

Ирина Кивисельг
, журналист
"Ekspress-Auto L" закрывает маршрут
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В автобусном расписании на Йыхвиской автостанции маршрута №181 уже нет.
В автобусном расписании на Йыхвиской автостанции маршрута №181 уже нет. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Перевозчик "Ekspress-Auto L" объявил о том, что с 12 декабря прекращает движение по междугородному маршруту №181 "Ору - Йыхви - Кивиыли - Таллинн".

По словам директора "Ekspress-Auto L" Анатолия Листова, ранний рейс, начинающийся из Ору в 04.45, приносил предприятию значительные убытки, поэтому они обратились в Департамент транспорта с ходатайством об изменении расписания, чтобы осуществлять только дневные и вечерние рейсы.

- Получили ответ, что изменение расписания до февраля-марта невозможно и мы должны либо продолжать движение в прежнем режиме, либо закрыть маршрут, - комментирует он. - Мы выбрали последний вариант.

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