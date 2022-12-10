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Танцы в Кохтла-Ярвеском читальном зале завершили Год библиотек

Ирина Кивисельг
, журналист
Танцы в Кохтла-Ярвеском читальном зале завершили Год библиотек
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Книги и танцы - в этом есть много общего, это показали энтузиасты из группы лайн-танца "А.С.Д.".
Книги и танцы - в этом есть много общего, это показали энтузиасты из группы лайн-танца "А.С.Д.". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В четверг в читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки группа лайн-танца "А.С.Д." исполнила созданную хореографом Керту Вальяла композицию, посвященную Году библиотек, которым в Эстонии был объявлен 2022 год.

Танцоры "А.С.Д." под руководством Хельги Коплиорг, участвуя в республиканской акции "Год библиотек с танцами", не только выучили специально созданную на музыку "Singer Vinger" композицию "Ты знаешь", но и исполняли ее на разных городских мероприятиях.

В четверг сценой стал читальный зал Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки, а зрителями - читатели и друзья этого книжного дома. Танцевали и сами библиотекари.

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