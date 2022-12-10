Танцы в Кохтла-Ярвеском читальном зале завершили Год библиотек

Танцоры "А.С.Д." под руководством Хельги Коплиорг, участвуя в республиканской акции "Год библиотек с танцами", не только выучили специально созданную на музыку "Singer Vinger" композицию "Ты знаешь", но и исполняли ее на разных городских мероприятиях.