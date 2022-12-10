Большинство жителей Эстонии считают, что в стране соблюдаются права человека

Это убеждение также поддержали 69% лиц без гражданства и 69% респондентов с гражданством другой страны, пишет ERR.

90% опрошенных отметили, что обеспечение прав человека является необходимой предпосылкой для обеспечения безопасности демократического правового государства, а 77% выразили согласие с тем, что Конституция Эстонии защищает права и ценности личности.

На этот раз в качестве нового блока вопросов исследовалась оценка респондентами вопросов, касающихся двойного гражданства. На вопрос о том, поддерживаете ли вы разрешение на двойное гражданство в Эстонии, 48% всех респондентов ответили утвердительно, 45% высказались отрицательно. В то время как 44% респондентов с эстонским гражданством выступают за двойное гражданство и 49% против, среди граждан России эти показатели составляют соответственно 82% и 11%. За двойное гражданство также выступают 71% лиц, не имеющих гражданства и 76% респондентов с гражданством другой страны.

Может ли двойное гражданство подорвать единство и идентичность общества? Утвердительно на этот вопрос ответили 47% всех респондентов, 43% опрошенных придерживаются иного мнения. Мнение, что двойное гражданство не представляет угрозы социальной сплоченности и идентичности, выразили в основном граждане России (75%), лица без гражданства (66%), лица русской национальности (67%) и граждане других стран (84%).

В ходе опроса также был задан вопрос о том, могут ли быть ситуации, когда интересы государства и общества важнее интересов личности. Если год назад 75% респондентов ответили, что в условиях войны интересы государства и общества могут быть важнее интересов личности, то на этот раз с этим согласились 70% опрошенных. Существенно снизилась и оценка того, что интересы общества должны быть приоритетными в случае пандемии (45% против 55%), климатической катастрофы или стихийного бедствия (43% против 58%).