Гроссмейстер из Кохтла-Ярве будет отстаивать звание сильнейшего шахматиста Эстонии

За звание чемпиона в мужской части турнира поспорят 10 шахматистов, в том числе 3 гроссмейстера. Звание действующего чемпиона будет отстаивать Александр Володин из Кохтла-Ярве, а его главным конкурентом является опытнейший Кайдо Кюлаотс, победитель турнира Aeroflot Open, участник супертурнира в Дортмунде. Другие участники турнира: гроссмейстер Меэлис Канеп, международные мастера Калле Кийк, Тарво Сеэман, Илья Сирош, а также Марти Медар, Никита Рычагов, Маргус Сёэт, Андрей Тимошин, пишет rus.delfi.