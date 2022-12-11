Именитый тренер ударил 12-летнюю спортсменку: дело дошло до суда

Вируская окружная прокуратура начала расследование в отношении 73-летнего Ранникмаа для выяснения обстоятельств уголовного дела, согласно которому тренеру сначала предъявили подозрения по статье о ненадлежащем физическом обращении, в ноябре прошлого года.

В декабре того же года помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Элле Карм сочла необходимым продолжить предварительное расследование, чтобы собрать дополнительные доказательства, допросить свидетелей, а затем решить дальнейшее направление уголовного производства.

К настоящему времени предварительное расследование завершено, и прокуратура направила обвинительные материалы в Вируский уездный суд. «Рихо Ранникмаа обвиняется в избиении несовершеннолетней ученицы», – сообщила Postimees советник отдела по связям с общественностью прокуратуры Кристийна Кивари.