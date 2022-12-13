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Реконструировать "Аленушку" Кохтла-Ярве должен успеть в новом году

Ирина Кивисельг
Реконструировать "Аленушку" Кохтла-Ярве должен успеть в новом году
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Официальный логотип детского сада "Аленушка" в городе Кохтла-Ярве.
Официальный логотип детского сада "Аленушка" в городе Кохтла-Ярве. Фото: Kohtla-Järve Lasteaed Aljonuška

Горуправа Кохтла-Ярве выдала разрешение на реконструкцию здания детского сада "Аленушка" в Ярвеской части города.

Технический проект реконструкции "Аленушки" составило ТОО "Kirde Projekt", и теперь предстоит объявить конкурс госпоставки на проведение работ.

Целью реконструкции являются повышение энергоэффективности здания детсада и снижение затрат на содержание: энергоаудит здания детсада, активно функционирующего более тридцати лет, показал, что необходимы утепление фасада, замена кровли и цоколя, а также основательный ремонт системы отопления и вентиляции.

По словам вице-мэра по хозяйственным вопросам Кохтла-Ярвеского горуправления Виталия Бородина, основная часть расходов на реновацию - субсидия государства в сумме 850 тысяч евро, остальные средства городские власти должны найти в своем бюджете.

- Откладывать конкурс нельзя - поддержка от государства сохранится, если город сможет реализовать эти средства до конца 2023 года, - подчеркнул Бородин.

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