У Нарвского языкового лицея проблемы c химикатами в школьном бассейне

В ходе надзора над тем, как в бассейне Нарвского языкового лицея выполняются требования по защите здоровья и хранению химикатов, Департамент здоровья нашел, что часть ранее выявленных недостатков устранена, но еще не все. Так, пробы воды для плавания показали, что она соответствует нормам. Инспектор также зафиксировал, что пол в бассейне и внешние края ванны отремонтированы, так что к ним претензий больше нет.

Сохраняются же недостатки при хранении опасных химикатов и биоцидов, а также в уровне квалификации работника, за них отвечающего.

С опасными химикатами обращаются небрежно

Инспектор собственными глазами увидел и зафиксировал на фотокамеру, что емкости с серной кислотой и гипохлоритом натрия хранятся очень близко друг к другу - это противоречит установленным требованиям, детально расписанным. Затем, у дозирующего устройства емкости с теми же серной кислотой и гипохлоритом натрия стоят неустойчиво, поддерживаемые палкой. Вдобавок путь к емкостям тоже опасен, поскольку в полу дыры, и об этом информация уже передана в Инспекцию труда. Наконец, у одного работника бассейна нет требуемой справки о здоровье.

Пример того, в каких условиях находятся опасные химикаты и биоциды в техническом помещении плавательного бассейна при Нарвском языковом лицее. Фото: Terviseamet