Департамент здоровья разбирается с недочетами, выявленными в детском плавательном бассейне при Нарвском языковом лицее. Там неудовлетворительно обстоят дела с хранением опасных химических веществ и повседневной работой с ними.
У Нарвского языкового лицея проблемы c химикатами в школьном бассейне
В ходе надзора над тем, как в бассейне Нарвского языкового лицея выполняются требования по защите здоровья и хранению химикатов, Департамент здоровья нашел, что часть ранее выявленных недостатков устранена, но еще не все. Так, пробы воды для плавания показали, что она соответствует нормам. Инспектор также зафиксировал, что пол в бассейне и внешние края ванны отремонтированы, так что к ним претензий больше нет.
Сохраняются же недостатки при хранении опасных химикатов и биоцидов, а также в уровне квалификации работника, за них отвечающего.
С опасными химикатами обращаются небрежно
Инспектор собственными глазами увидел и зафиксировал на фотокамеру, что емкости с серной кислотой и гипохлоритом натрия хранятся очень близко друг к другу - это противоречит установленным требованиям, детально расписанным. Затем, у дозирующего устройства емкости с теми же серной кислотой и гипохлоритом натрия стоят неустойчиво, поддерживаемые палкой. Вдобавок путь к емкостям тоже опасен, поскольку в полу дыры, и об этом информация уже передана в Инспекцию труда. Наконец, у одного работника бассейна нет требуемой справки о здоровье.
Как указывает чиновник Департамента здоровья, Нарвский языковой лицей 12 декабря представил свидетельство о том, что занятые в бассейне сотрудники проходили обучение работе с опасными химическими веществами и оборудованием. Школьная администрация написала, что работники "прошли обучение по использованию оборудования бассейна, в том числе по использованию химической установки, и получили информацию о возможных неисправностях и способах их устранения, если эти неисправности не являются серьезными". Правда, именно то лицо, кто отвечает за работу с химикатами, в обучении не участвовало.
Работа с оборудованием это еще не все: инспектор отметил, что отсутствует информация о том, проходили ли работники бассейна обучение по опасным свойствам биоцидов, управлению рисками, условиям применения и навыкам безопасного использования биоцидов.
Директор: большой проблемы нет
Нарвский языковой лицей принадлежит городу Нарва, и теперь Нарвская горуправа должна не позднее Рождества ответить надзорному чиновнику на вопросы о том, как и когда будут устранены недостатки в бассейне для школьников.
О том, что нарушения в бассейне исправимы и что их исправят, заверила "Северное побережье" директор Нарвского языкового лицея Надежда Черкашина. Она сказала, что просто работникам, взаимодействующим с химикатами, нужно пройти дополнительное обучение. "Такого требования об обучении прежде не предъявляли, а сейчас оно возникло", - сказала директор.
Черкашина думает, что дополнительное обучение не окажется дорогим, но все же деньги на это мероприятие придется выделить из школьного бюджета следующего года.
Плавательный школьный бассейн в целом находится в рабочем и очень хорошем состоянии, как подчеркнула Черкашина: "Никаких предписаний по бассейну нет".
- Практически все работы в бассейне сделаны, кроме крыши и вентиляции - их не заменили, но на сегодняшний день это очень дорогие работы. А все остальное просто великолепно, - с гордостью рассказала директор.
Уроки плавания в бассейне Нарвского языкового лицея проходят школьники вторых-третьих классов. Оказывать услуги для посторонних горожан бассейн языкового лицея не может: это было бы по существующему в Нарве порядку, как объяснила Черкашина, очень невыгодно.