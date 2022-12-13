Откроется выставка памяти нарвского художника Бориса Уварова

Выставка живописи Бориса Уварова под названием "Невидимый путник" будет представлена публике в Нарвской центральной библиотеке в субботу, 17 декабря в 12.00.

Затем в 13.00 искусствовед Елена Ховарт прочитает лекцию "Художественные ткани Бориса Уварова": мастер в свое время работал на Кренгольмской мануфактуре, создавая оригинальные рисунки и орнаменты для текстиля.

Художественные ткани Бориса Уварова индивидуальны и неординарны, как рассказывает Елена Ховарт. "Для мастера характерны самые всевозможные мотивы в различных направлениях текстильного искусства. Чаще всего в коллекции тканей Бориса Уварова мы наблюдаем природную тематику в растительных и геометрических орнаментах или в ассоциативных абстрактных рисунках. Обычно этому предшествовала большая работа художника по их предварительной разработке в многочисленных набросках с натуры. В подготовительных эскизах Уварова интересно проследить поиск уникальной композиции, цветового колорита и разнообразных форм стилизации растительных мотивов".

Начиная с 1980 года Борис Уваров играл значительную роль в художественной жизни Нарвы. Он был участником международных, республиканских, региональных и городских выставок, членом Союза живописцев Эстонии и других творческих объединений. Уваров также преподавал в Нарвской художественной школе, не переставая создавать собственные живописные полотна.