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Откроется выставка памяти нарвского художника Бориса Уварова

Северное побережье
Откроется выставка памяти нарвского художника Бориса Уварова
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Нарвский художник Борис Уваров на открытии своей выставки в Ахтмеской школе искусств в 2015 году.
Нарвский художник Борис Уваров на открытии своей выставки в Ахтмеской школе искусств в 2015 году. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

В Нарвской центральной библиотеке готовится к открытию выставка живописи известного нарвского художника Бориса Уварова (1946-2020). В день открытия выставки будет также прочитана лекция о его творческой работе над рисунками на тканях Кренгольмской мануфактуры.

Выставка живописи Бориса Уварова под названием "Невидимый путник" будет представлена публике в Нарвской центральной библиотеке в субботу, 17 декабря в 12.00.

Затем в 13.00 искусствовед Елена Ховарт прочитает лекцию "Художественные ткани Бориса Уварова": мастер в свое время работал на Кренгольмской мануфактуре, создавая оригинальные рисунки и орнаменты для текстиля.

Художественные ткани Бориса Уварова индивидуальны и неординарны, как рассказывает Елена Ховарт. "Для мастера характерны самые всевозможные мотивы в различных направлениях текстильного искусства. Чаще всего в коллекции тканей Бориса Уварова мы наблюдаем природную тематику в растительных и геометрических орнаментах или в ассоциативных абстрактных рисунках. Обычно этому предшествовала большая работа художника по их предварительной разработке в многочисленных набросках с натуры. В подготовительных эскизах Уварова интересно проследить поиск уникальной композиции, цветового колорита и разнообразных форм стилизации растительных мотивов".

Начиная с 1980 года Борис Уваров играл значительную роль в художественной жизни Нарвы. Он был участником международных, республиканских, региональных и городских выставок, членом Союза живописцев Эстонии и других творческих объединений. Уваров также преподавал в Нарвской художественной школе, не переставая создавать собственные живописные полотна.

Борис Уваров скончался на 75-м году жизни 4 ноября 2020 года.

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