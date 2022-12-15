Электричество, отопление, вода, еда, зарплаты - перечисляют руководители домов престарелых вещи, которые за год стали дороже, поэтому плату за место неизбежно придется тоже увеличить.
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Дома престарелых снова повышают плату за место
Дома престарелых снова повышают плату за место
Примерно на сто евро плата за место в домах престарелых в Ида-Вирумаа увеличилась и в январе этого года. Родственники тамошних жильцов воспринимают новое повышение цен как неизбежность, никто не заявлял о намерении отказаться от места из-за цены.