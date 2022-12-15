Дома престарелых снова повышают плату за место

Примерно на сто евро плата за место в домах престарелых в Ида-Вирумаа увеличилась и в январе этого года. Родственники тамошних жильцов воспринимают новое повышение цен как неизбежность, никто не заявлял о намерении отказаться от места из-за цены.

В январе НКО "Vahtra Hooldemaja" подняло базовую цену довольно скромно, всего на 50 евро, до 800 евро. Член правления Янек Лайнъярв не исключил тогда, что в исключительном порядке в течение года цену придется повысить и во второй раз.