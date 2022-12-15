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Дома престарелых снова повышают плату за место

Кюлли Крийс
, журналист
Дома престарелых снова повышают плату за место
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Владелец Ааского дома престарелых Янек Лайнъярв сказал, что места у них в основном заняты, но для нуждающихся пара свободных мест все же найдется.
Владелец Ааского дома престарелых Янек Лайнъярв сказал, что места у них в основном заняты, но для нуждающихся пара свободных мест все же найдется. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Электричество, отопление, вода, еда, зарплаты - перечисляют руководители домов престарелых вещи, которые за год стали дороже, поэтому плату за место неизбежно придется тоже увеличить.

Примерно на сто евро плата за место в домах престарелых в Ида-Вирумаа увеличилась и в январе этого года. Родственники тамошних жильцов воспринимают новое повышение цен как неизбежность, никто не заявлял о намерении отказаться от места из-за цены.

В январе НКО "Vahtra Hooldemaja" подняло базовую цену довольно скромно, всего на 50 евро, до 800 евро. Член правления Янек Лайнъярв не исключил тогда, что в исключительном порядке в течение года цену придется повысить и во второй раз.

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