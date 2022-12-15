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Почти тысяча любителей спорта пробежит поздним субботним вечером по улицам Нарвы

Северное побережье
Почти тысяча любителей спорта пробежит поздним субботним вечером по улицам Нарвы
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Участники прошлогоднего Нарвского зимнего ночного забега, который проходил впервые, были рады принять участие в этом уникальном спортивном событии.
Участники прошлогоднего Нарвского зимнего ночного забега, который проходил впервые, были рады принять участие в этом уникальном спортивном событии. Фото: Ain Liiva

В субботу, 17 декабря в 20.30 мэр Нарвы Катри Райк отправит от центра "Astri" в Нарвский зимний ночной забег около тысячи любителей активного движения.

Трасса 5-километрового круга будет проходить от центра "Astri" по главной улице Нарвы - Таллиннскому шоссе - в направлении границы до Темного сада и оттуда обратно по дорогам и улицам поменьше. Около полусотни участников пробегут этот круг дважды, преодолев таким образом 10 км, а остальные ограничатся дистанцией 5 км. Трасса пройдет мимо сияющих рождественскими огнями торговых центров, Темного сада, по набережной реки Нарвы, откуда видны как крепость Германа, так и Ивангородская крепость, расположенная по ту сторону реки. Рядом с трассой будут увенчанное несколькими архитектурными наградами учебное здание Нарвского колледжа и расположенная рядом с ним ратуша, получившая нынче свежий фасад.

Главный организатор забега Марко Торм говорит, что постарается предложить участникам прежде всего впечатления, которые они получат, передвигаясь поздним вечером по пограничному городу в подходящем для себя темпе. "Спортивное достижение важно, пожалуй, для немногих бегунов, борющихся за победу. Большинство же участников придут испытать самих себя и насладиться той атмосферой, которую создадут участники все вместе", - отметил он, добавив, что кроме собравшихся в Нарве участников около полусотни человек поучаствуют в этом забеге также виртуально.

Вдоль трассы расположатся около десятка развлекательных пунктов, где бегунов и ходоков будут подбадривать мастера огненных и световых шоу, дискоры, барабанщики, танцоры и болельщики. Мероприятие помогут провести местные добровольцы. Их координатор Антон Праткунас обещает, что вместе с участниками они создадут в центре Нарвы на время мероприятия неповторимую атмосферу, которая зарядит позитивом на долгое время.

Среди участников около половины - идавирусцы, а остальные приедут в пограничный город из разных уголков Эстонии именно из-за этого спортивного впечатления. Многие из них проведут в Ида-Вирумаа все выходные, чтобы ознакомиться также с местными достопримечательностями. 

"Stebby Eesti Ööjooks" - "Нарвская зима"

* 17 декабря в Нарве

* Старт и финиш: у центра "Astri" (Таллиннское шоссе, 41)

* Дистанции: 5 км и 10 км

* Время старта: 20.30

* Каждый участник получит уникальную медаль и пакет с сувениром от спонсоров

* Главные спонсоры мероприятия: Фонд интеграции и "Astri Keskus"

* Регистрация и информация: www.ööjooks.ee

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