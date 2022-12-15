Праздничная музыка будет звучать в Йыхвиском концертном доме до конца года

Во вторник, 20 декабря, Эстонский национальный мужской хор исполнит рождественскую музыку Северных стран. Дирижировать будет Ингрит Маллеус, в 2019 году участвовавшая в конкурсе молодых хоровых руководителей Эстонии, ставшая одной из четверых его финалистов и удостоившаяся специальной премии Эстонского национального мужского хора. Маллеус не только дирижирует, но и в качестве независимой солистки участвует в Европейской хоровой академии и в камерном хоре "Voces Musicales".

Неделей позже, 27 декабря перед публикой предстанут Вайко Эплик, Прийт Выйгемаст, Лийзи Койксон и струнный оркестр Ваналиннаской образовательной коллегии.

Главная ценность, которую содержит в себе свежеиспеченное сотрудничество Эплика и Выйгемаста, - это канонизация элиты эстонской поп-музыки. Два рапласца, решившие основать в 1996 году группу "Joyguns", через четверть века собрались вновь и записали диск "Sel suvekuul" - своего рода дань уважения эстонской поп-классике, например, Тойво Курмету, Уно Найссоо и Кустасу Кикерпуу.

В концерте к дуэту присоединятся Лийзи Койксон, участвовавшая также в записи диска, и струнный оркестр Ваналиннаской образовательной коллегии под управлением Расмуса Пуура, инструментовки которого добавляют песням "Joyguns" новую многослойность.