Чт, 15.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Праздничная музыка будет звучать в Йыхвиском концертном доме до конца года

Северное побережье
Праздничная музыка будет звучать в Йыхвиском концертном доме до конца года
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Эстонский национальный мужской хор исполнит 20 декабря рождественскую музыку Северных стран.
Эстонский национальный мужской хор исполнит 20 декабря рождественскую музыку Северных стран. Фото: Jaan Krivel

На последние две недели года в Йыхвиском концертном доме запланировано три концерта: на сцену выйдут Эстонский национальный мужской хор, Лийзи Койксон, Вайко Эплик и Прийт Выйгемаст, а также Таллиннский камерный оркестр.

Во вторник, 20 декабря, Эстонский национальный мужской хор исполнит рождественскую музыку Северных стран. Дирижировать будет Ингрит Маллеус, в 2019 году участвовавшая в конкурсе молодых хоровых руководителей Эстонии, ставшая одной из четверых его финалистов и удостоившаяся специальной премии Эстонского национального мужского хора. Маллеус не только дирижирует, но и в качестве независимой солистки участвует в Европейской хоровой академии и в камерном хоре "Voces Musicales".

Неделей позже, 27 декабря перед публикой предстанут Вайко Эплик, Прийт Выйгемаст, Лийзи Койксон и струнный оркестр Ваналиннаской образовательной коллегии.

Главная ценность, которую содержит в себе свежеиспеченное сотрудничество Эплика и Выйгемаста, - это канонизация элиты эстонской поп-музыки. Два рапласца, решившие основать в 1996 году группу "Joyguns", через четверть века собрались вновь и записали диск "Sel suvekuul" - своего рода дань уважения эстонской поп-классике, например, Тойво Курмету, Уно Найссоо и Кустасу Кикерпуу.

В концерте к дуэту присоединятся Лийзи Койксон, участвовавшая также в записи диска, и струнный оркестр Ваналиннаской образовательной коллегии под управлением Расмуса Пуура, инструментовки которого добавляют песням "Joyguns" новую многослойность.

30 декабря вновь состоится традиционный новогодний концерт с участием Таллиннского камерного оркестра. На этот раз перед оркестром выйдет признанная блестящая пианистка Ирина Захаренкова, а за дирижерский пульт встанет Каспар Мянд. В программе - Бриттен, Мендельсон и Бетховен.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх