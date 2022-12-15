Лучшим предприятием Нарвы названа фирма Fortaco

Церемония награждения лучших предпринимателей города прошла в Нарве 14 декабря, сообщила в четверг городская пресс-служба.

Были объявлены девять лучших предпринимателей-победителей в семи категориях.

В главной номинации "Нарвское лучшее предприятие 2022" первое место заняло предприятие, изготавливающее сварные стальные конструкции – Fortaco Estonia OÜ. Второе место конкурсная комиссия отдала крупному экспортеру оптовых продаж автозапчастей и дополнительного оборудования - Febest Europe Distribution OÜ. Третье место в главной номинации заняла фирма, поставляющая на Европейский рынок ежемесячно от 160 до 180 тонн технических нитей из синтетического и искусственного волокна, которые используются в машиностроении и целлюлозно-бумажной промышленности - SKS Estonia Textile OÜ.

Лучшим в номинации "Нарвское лучшее малое предприятие 2022" объявили NTT OÜ – завод, основанный в 1987 году. Данное предприятие является единственным в Европе производителем товаров для настольного тенниса широкого профиля.

Победителем в номинации "Нарвский лучший инвестор 2022" стало Aquaphor International OÜ. Предприятие является одним из крупных Эстонии и занимается производством систем очистки воды для домашнего и промышленного использования.

Победу в номинации "Нарвский лучший предприниматель в сфере туризма 2022" одержала фирма Sanesi OÜ. Фирма действует в сфере услуг общественного питания и размещения, а также занимается проектированием банного центра.