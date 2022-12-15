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Лучшим предприятием Нарвы названа фирма Fortaco

Эрик Калда
Лучшим предприятием Нарвы названа фирма Fortaco
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Производство Fortaco в Нарве.
Производство Fortaco в Нарве. Фото: Илья Смирнов

Лучшим предприятием Нарвы 2022 года выбрали изготавливающую сварные стальные конструкции фирму Fortaco Estonia.

Церемония награждения лучших предпринимателей города прошла в Нарве 14 декабря, сообщила в четверг городская пресс-служба.

Были объявлены девять лучших предпринимателей-победителей в семи категориях.

В главной номинации "Нарвское лучшее предприятие 2022" первое место заняло предприятие, изготавливающее сварные стальные конструкции – Fortaco Estonia OÜ. Второе место конкурсная комиссия отдала крупному экспортеру оптовых продаж автозапчастей и дополнительного оборудования - Febest Europe Distribution OÜ. Третье место в главной номинации заняла фирма, поставляющая на Европейский рынок ежемесячно от 160 до 180 тонн технических нитей из синтетического и искусственного волокна, которые используются в машиностроении и целлюлозно-бумажной промышленности - SKS Estonia Textile OÜ.

Лучшим в номинации "Нарвское лучшее малое предприятие 2022" объявили NTT OÜ – завод, основанный в 1987 году. Данное предприятие является единственным в Европе производителем товаров для настольного тенниса широкого профиля.

Победителем в номинации "Нарвский лучший инвестор 2022" стало Aquaphor International OÜ. Предприятие является одним из крупных Эстонии и занимается производством систем очистки воды для домашнего и промышленного использования.

Победу в номинации "Нарвский лучший предприниматель в сфере туризма 2022" одержала фирма Sanesi OÜ. Фирма действует в сфере услуг общественного питания и размещения, а также занимается проектированием банного центра.

В номинации "Нарвский лучший предприниматель, внедряющий зеленое мышление 2022" победу одержала фирма Fama Invest OÜ. Основным видом деятельности Fama Invest OÜ является продвижение торговли в городе Нарва и развитие Торгового центра Fama Keskus.

Победителем в номинации "Нарвский лучший молодой предприниматель 2022" стала фирма Buhharova Art OÜ, предоставляющая услуги фотографа на международном уровне.

Победу в номинации "Нарвский лучший стартовавший предприниматель 2022" одержала предприятие Testimis OÜ. Фирма тестирует металлы и сварочные соединения безопасным для металлов методом.

Организатором конкурса двадцатый год подряд выступает Нарвская городская управа. Всего в этом году на конкурс поступило 45 ходатайств.

"Благодаря вашим умениям и навыкам, в городе создаются новые рабочие места, строятся заводы и крепнет наша экономика. Мы стремимся к единой цели – улучшить жизнь горожан нашего города. Я благодарю каждого предпринимателя за огромный вклад в развитие Нарвы", - обратилась к бизнесменам мэр Нарвы Катри Райк.

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