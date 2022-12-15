Чт, 15.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В аварии под Йыхви погибли три человека

Дополнено!
Эрик Гамзеев
В аварии под Йыхви погибли три человека
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Дорожно-транспортное происшествие с тремя погибшими произошло в четверг вечером на 16-м километре шоссе Йыхви-Тарту недалеко от Атсалама.
Дорожно-транспортное происшествие с тремя погибшими произошло в четверг вечером на 16-м километре шоссе Йыхви-Тарту недалеко от Атсалама. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В четверг вечером в результате столкновения двух автомобилей и автобуса недалеко от Йыхви погибли три человека.

Авария произошла на 16-м километре шоссе Йыхви-Тарту возле Атсалама Алутагской волости около 18:30.

По словам пресс-представителя полиции Лийс Кригул, по предварительным данным, в больницу доставлены трое пострадавших. Обстоятельства аварии выясняются.

Представитель Спасательного департамента Аннели Ооне сообщила, что спасатели помогли пострадавшим выбраться из транспортных средств, попавших в аварию.

По словам оперативного руководителя  Идаской префектуры Яануса Муракаса, по предварительным данным, внедорожник Mitsubishi, следовавший из Йыхви, свернул на встречную полосу и столкнулся с автобусом, движущимся в направлении Йыхви. В результате столкновения автомобиль Mercedes, двигавшийся в сторону Йыхви, вылетел в кювет.

Дорога на месте аварии была зимней, и в момент аварии шел снег. Авария произошла на прямом участке дороги, где разрешена максимальная скорость 90 км/ч.

На месте продолжаются работы по выяснению обстоятельств аварии. В связи с тем, что движение транспорта на месте аварии значительно затруднено, движение в этом районе регулируют патрули полиции.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх