В аварии под Йыхви погибли три человека

Авария произошла на 16-м километре шоссе Йыхви-Тарту возле Атсалама Алутагской волости около 18:30.

По словам пресс-представителя полиции Лийс Кригул, по предварительным данным, в больницу доставлены трое пострадавших. Обстоятельства аварии выясняются.

Представитель Спасательного департамента Аннели Ооне сообщила, что спасатели помогли пострадавшим выбраться из транспортных средств, попавших в аварию.

По словам оперативного руководителя Идаской префектуры Яануса Муракаса, по предварительным данным, внедорожник Mitsubishi, следовавший из Йыхви, свернул на встречную полосу и столкнулся с автобусом, движущимся в направлении Йыхви. В результате столкновения автомобиль Mercedes, двигавшийся в сторону Йыхви, вылетел в кювет.

Дорога на месте аварии была зимней, и в момент аварии шел снег. Авария произошла на прямом участке дороги, где разрешена максимальная скорость 90 км/ч.