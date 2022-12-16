Министерство культуры и Фонд интеграции отметили наиболее выдающихся деятелей в области интеграции. Премий в области интеграции удостоились Елена Скульская, Марью Лауристин, ТОО "Shiftworks", Эстонский национальный музей и создатели филиала Украинской школы Таллиннской Лиллекюлаской гимназии Ану Лууре и Наталья Мялицина.
Названы наиболее выдающиеся деятели в области интеграции
Цель присуждения премий в области интеграции - выразить признание тем, кто внес свой вклад в распространение представленных в Эстонии культур, в создание контактов и развитие сотрудничества между людьми с различными родными языками, а также в поиск общего языка между различными общинами.
Лауреаты премии были объявлены в четырех номинациях. Признанный лучшим в каждой номинации деятель интеграционной сферы получил премию в размере 1000 евро, в номинации "Достояние интеграции", впервые представленной в этом году, были присуждены две премии.
Премия в номинации "Создатель диалога культур года" была вручена компании "Shiftworks" во главе с Хелен Силдна за организацию фестиваля Таллинн-Нарва "Music Week 2022" и устойчивое развитие фестиваля "Station Narva". В течение последних пяти лет деятельность "Shiftworks" способствовала развитию более сплоченного общества в Нарве и Ида-Вирумаа.
В номинации "Вестник года" премия в сфере интеграции была присуждена отделу по связям с общественностью Эстонского национального музея, по инициативе которого в сотрудничестве с Министерством социальных дел и Департаментом социальных дел родился проект по сбору историй о помощи украинским беженцам во время войны. Кроме того, Эстонский национальный музей круглый год представляет курсы для новых иммигрантов, военных беженцев и проживающих в Эстонии слабо интегрированных людей, участники которых получают первое представление об истории и культуре Эстонии.
Премия в номинации "Искра года" досталась Ану Лууре и Наталье Мялициной за создание Украинской школы Таллиннской Лиллекюлаской гимназии. Созданная благодаря их мощному чувству миссии, решимости, настойчивости и упорству школа несет человеческую теплоту и предлагает основанное на потребностях обучение украинским детям - беженцам.
В новой номинации "Золотой фонд интеграции" премии присуждались впервые, и в ней были объявлены два победителя.
Одна премия в этой номинации была присуждена Елене Скульской, которая много лет писала для русской аудитории об эстонской культуре и знакомила публику с русской культурой на эстонском языке. В качестве посредника между эстонской и русской культурой Скульская приняла участие почти в 100 передачах на ЭТВ и примерно в 50 - на радио. С 1997 года она сотрудничает с газетами, анализируя именно точки соприкосновения и области интеграции эстонской и русской культуры, она также опубликовала несколько книг по эстонско-русской культуре. Елена продолжает неутомимо работать в данном направлении.
Второй лауреат - Марью Лауристин, в научной и общественной деятельности которой большое значение имеет повышение осведомленности о культурном многообразии Эстонии и многолетняя работа по содействию интеграции. Она руководила происходящим в этой области более 30 лет, занимаясь научными исследованиями и воспитанием нового поколения и будучи связанной с темой интеграции с 1990-х годов.
Фонд интеграции присуждает премии за развитие интеграционной деятельности с 1999 года. Премиальный фонд конкурса в области интеграции 2021–2022 года финансирует Министерство культуры.
Как сообщило Министерство культуры, в этом году на конкурс интеграционных проектов поступило в общей сложности 23 заявки.
- Для нашего общества важно, чтобы живущие здесь люди были частью культурного пространства Эстонии, и чтобы между людьми разных национальностей были хорошие отношения. Агрессия России в Украине вскрыла многочисленные раны прошлого и за короткий промежуток времени Эстония приняла большое количество военных беженцев. Задача сферы интеграции - решать эти проблемы, поддерживать единство и сплочённость общества. Я рада, что сегодня мы можем выразить признательность именно тем людям и организациям, которые способствуют формированию чувства принадлежности и созданию более безопасной и культурно разнообразной Эстонии, - прокомментировала министр культуры Пирет Хартман.