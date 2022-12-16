Названы наиболее выдающиеся деятели в области интеграции

В новой номинации "Золотой фонд интеграции" премии присуждались впервые, и в ней были объявлены два победителя.

Одна премия в этой номинации была присуждена Елене Скульской, которая много лет писала для русской аудитории об эстонской культуре и знакомила публику с русской культурой на эстонском языке. В качестве посредника между эстонской и русской культурой Скульская приняла участие почти в 100 передачах на ЭТВ и примерно в 50 - на радио. С 1997 года она сотрудничает с газетами, анализируя именно точки соприкосновения и области интеграции эстонской и русской культуры, она также опубликовала несколько книг по эстонско-русской культуре. Елена продолжает неутомимо работать в данном направлении.

Второй лауреат - Марью Лауристин, в научной и общественной деятельности которой большое значение имеет повышение осведомленности о культурном многообразии Эстонии и многолетняя работа по содействию интеграции. Она руководила происходящим в этой области более 30 лет, занимаясь научными исследованиями и воспитанием нового поколения и будучи связанной с темой интеграции с 1990-х годов.

Фонд интеграции присуждает премии за развитие интеграционной деятельности с 1999 года. Премиальный фонд конкурса в области интеграции 2021–2022 года финансирует Министерство культуры.

Как сообщило Министерство культуры, в этом году на конкурс интеграционных проектов поступило в общей сложности 23 заявки.