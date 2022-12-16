Трассу Нарвского зимнего ночного забега Владимир Вшивцев пройдет на лыжах

- Подумал, что таким образом немного подурачусь, - сказал Вшивцев, который был выбран деятелем года в Ида-Вирумаа за популяризацию оздоровительного спорта. - Я же в первую очередь лыжник. Бег мне не очень подходит. Но я все равно хотел бы участвовать в таком многолюдном мероприятии.

Вшивцев сказал, что там, где трасса проходит по улицам города, снег лишь в нескольких местах, то есть большую часть трассы на старых лыжах длиной почти два метра придется просто пробежать. "Пытаюсь сделать, как Клебо", - смеется Вшивцев, имея в виду знаменитого норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо, известного своим беговым стилем катания на лыжах.

На старт Нарвского зимнего ночного забега, который начнется в 20.30 у центра "Астри", выйдут около 900 участников. Примерно половина преодолеет 5-километровую дистанцию, а остальные - 10-километровую. Кроме того, на виртуальный забег зарегистрировались более 500 участников.

По словам главного организатора забега Марко Торма, вдоль трассы будет установлено 17 развлекательных пунктов, где бегунов и ходоков будут подбадривать мастера огненных и световых шоу, дискоры, барабанщики, танцоры и болельщики.