Анна Фарафонова - душа Нарвского дома эстонского языка. С душой она делает свою руководящую работу, и с душой она начинала в свое время консультантом, потому что не хотела, чтобы другим умным и хорошим нарвским девчатам пришлось пережить в университете то, что пережила она. Травму из-за своего знания эстонского языка, которое было отличным на бумаге, но бесполезным в реальной жизни.

- Кажется, вам больше по душе новый подход к изучению языка, потому что под вашим руководством Нарвский дом эстонского языка выпустил рэп-оперу, праздник совместного пения, а теперь и художественный фильм "Выбор", премьерный показ которого недавно состоялся в рамках программы кинофестиваля "Темные ночи" (PÖFF). Человек действительно изучает язык, когда поет и снимает кино?