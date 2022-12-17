15 декабря в 12.43 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Олеви в Ярвеской части города сработал датчик угарного газа.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Снег может опасно заблокировать вентиляцию
14-15 декабря 2022 г.
Снег может опасно заблокировать вентиляцию
Хозяин квартиры при срабатывании датчика выключил газовый нагреватель, который находится в ванной. Спасатели проверили квартиру, утечки газа не обнаружили, но вентиляционная тяга в квартире оказалась слабой.
Спасатели просят квартирные товарищества убедиться в том, что вентиляция в доме работает, так как вентиляционные отверстия на крыше могут быть забиты из-за большого количества снега.
Ветер сорвал с крыши доски
Около полудня 14 декабря спасатели выехали на улицу Койду в Йыхви, где сильный ветер сорвал с крыши жилого дома деревянные доски и они опасно нависли. Спасатели убрали с крыши опасные доски.
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