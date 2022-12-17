СПАСАТЕЛИ ⟩ Снег может опасно заблокировать вентиляцию

Хозяин квартиры при срабатывании датчика выключил газовый нагреватель, который находится в ванной. Спасатели проверили квартиру, утечки газа не обнаружили, но вентиляционная тяга в квартире оказалась слабой.

Спасатели просят квартирные товарищества убедиться в том, что вентиляция в доме работает, так как вентиляционные отверстия на крыше могут быть забиты из-за большого количества снега.

Ветер сорвал с крыши доски