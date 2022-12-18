Сиккут: ущерб, нанесенный Сааремаа отключениями электроэнергии, должен быть компенсирован

"Масштабные и длившиеся почти неделю отключения электроэнергии, вызванные чрезвычайными погодными условиями, показывают, что мы недостаточно подготовлены к кризисам. Неделю обходиться без электричества – сложная и невероятная в 21-м веке ситуация. После восстановления электроснабжения на островах у нас есть три важных задачи – мы должны сделать выводы о сотрудничестве во время кризиса, заключить договор на следующие годы о сетевых инвестициях, а людям надо компенсировать убытки потери", – сказала Сиккут.

"Чрезвычайные погодные условия – это то, к чему мы должны быть всё больше готовы в будущем. Сильные штормы, обильный снегопад или ливневые дожди и температуры, стремящиеся к экстремальным значениям, являются прямым результатом изменения климата, поэтому инфраструктура должна становиться все более устойчивой", – добавила министр.

По словам Сиккут, электросеть должна быть лучше защищена от непогоды, и необходимо внести существенные изменения в сотрудничество между сторонами, чтобы быстрее реагировать в кризисной ситуации.

"Поэтому в результате сотрудничества Elektrilevi, Спасательного департамента, Департамента конкуренции, министерств и местных самоуправлений должны быть разработаны конкретные шаги и инвестиционный план", – отметила она.

Кроме того, люди и предприятия понесли убытки из-за длительных отключений электроэнергии, например, тратя деньги на покупку генераторов и поддерживая их в рабочем состоянии. По словам Сиккут, теперь ущерб должен быть возмещен в результате сотрудничества между страховой компанией, Elektrilevi и государством.