16 декабря полиция получила вызов на улицу Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где мужчина ударил 39-летнюю женщину и 34-летнего мужчину. Полицейские задержали 33-летнего мужчину.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Волна насилия в выходные
17 декабря в полицию сообщили, что на улице Метса в Пюсси 29-летний мужчина в ходе конфликта ударил 30-летнего мужчину.
В тот же день в полицию сообщили, что на проспекте Выйду в Нарве неустановленные лица побили 37-летнего мужчину.
17 декабря полиция получила сообщение, что в квартирном доме на улице Энергия в Нарве ударили 37-летнего мужчину. Полицейские задержали 43-летнего мужчину.
18 декабря в полицию сообщили, что на улице 26 Июля в Нарве 39-летняя женщина ударила 34-летнюю.
18 декабря полиция получила сообщение, что в Нарве в ходе конфликта 48-летний мужчина ударил 42-летнюю женщину. Полицейские задержали мужчину.
По всем этим эпизодам начаты уголовные производства.
Клиенты напали на таксиста
17 декабря в полицию сообщили, что на улице Раквере в Нарве между таксистом и клиентами возник конфликт, в результате которого ударили 34-летнего водителя такси. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе уголовного производства.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.