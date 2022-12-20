СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Волна насилия в выходные

17 декабря в полицию сообщили, что на улице Метса в Пюсси 29-летний мужчина в ходе конфликта ударил 30-летнего мужчину.

В тот же день в полицию сообщили, что на проспекте Выйду в Нарве неустановленные лица побили 37-летнего мужчину.

17 декабря полиция получила сообщение, что в квартирном доме на улице Энергия в Нарве ударили 37-летнего мужчину. Полицейские задержали 43-летнего мужчину.

18 декабря в полицию сообщили, что на улице 26 Июля в Нарве 39-летняя женщина ударила 34-летнюю.

18 декабря полиция получила сообщение, что в Нарве в ходе конфликта 48-летний мужчина ударил 42-летнюю женщину. Полицейские задержали мужчину.

По всем этим эпизодам начаты уголовные производства.

Клиенты напали на таксиста

17 декабря в полицию сообщили, что на улице Раквере в Нарве между таксистом и клиентами возник конфликт, в результате которого ударили 34-летнего водителя такси. Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе уголовного производства.

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