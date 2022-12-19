Премьер-министр Каллас: оборонное сотрудничество Объединенных экспедиционных сил будет укрепляться

В центре внимания встречи было укрепление безопасности в регионе Балтийского моря, Северной Атлантики и на заполярных территориях Северных стран. По словам Каллас, уходящий год подтвердил, насколько важен формат JEF. «У нас и наших союзников должны быть войска, готовые к быстрому реагированию, в повышенной готовности, с соответствующим снаряжением, отработавшие в ходе учений совместные действия. Руководящая роль Соединенного Королевства и его связь с военной обороной региона Балтийского моря играет для Эстонии ключевую роль в этом процессе», - сказала премьер-министр.

Каллас отметила, что саммит НАТО в Мадриде продемонстрировал важные изменения в образе мышления союзников. Эстония после саммита предприняла ряд решительных шагов для претворения в жизнь достигнутых договоренностей. «Я призываю и других партнеров по JEF повысить расходы на оборону. В Эстонии в 2023 году они составят 2,85 процента ВВП. Установленные НАТО два процента должны стать не потолком, а полом амбиций союзников», - добавила она.

«Россия не отказалась от стремления завоевать Украину, поэтому военная помощь Украине должна расти. Эстония уже предоставила Украине помощь в объеме, равном почти трети нашего оборонного бюджета, помогать Украине – было, есть и будет приоритетом Эстонии», - заверила премьер-министр. Вместе с гуманитарной помощью вклад Эстонии в поддержку Украины достигает одного процента эстонского ВВП.