Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на состоявшейся в Риге в понедельник встрече лидеров стран, входящих в Объединенные экспедиционные силы под командованием Великобритании (Joint Expeditionary Force, JEF), подтвердила неизменную поддержку Украине, сообщает коммуникационное бюро правительства.
Премьер-министр Каллас: оборонное сотрудничество Объединенных экспедиционных сил будет укрепляться
В центре внимания встречи было укрепление безопасности в регионе Балтийского моря, Северной Атлантики и на заполярных территориях Северных стран. По словам Каллас, уходящий год подтвердил, насколько важен формат JEF. «У нас и наших союзников должны быть войска, готовые к быстрому реагированию, в повышенной готовности, с соответствующим снаряжением, отработавшие в ходе учений совместные действия. Руководящая роль Соединенного Королевства и его связь с военной обороной региона Балтийского моря играет для Эстонии ключевую роль в этом процессе», - сказала премьер-министр.
Каллас отметила, что саммит НАТО в Мадриде продемонстрировал важные изменения в образе мышления союзников. Эстония после саммита предприняла ряд решительных шагов для претворения в жизнь достигнутых договоренностей. «Я призываю и других партнеров по JEF повысить расходы на оборону. В Эстонии в 2023 году они составят 2,85 процента ВВП. Установленные НАТО два процента должны стать не потолком, а полом амбиций союзников», - добавила она.
«Россия не отказалась от стремления завоевать Украину, поэтому военная помощь Украине должна расти. Эстония уже предоставила Украине помощь в объеме, равном почти трети нашего оборонного бюджета, помогать Украине – было, есть и будет приоритетом Эстонии», - заверила премьер-министр. Вместе с гуманитарной помощью вклад Эстонии в поддержку Украины достигает одного процента эстонского ВВП.
На встрече выступил с видеообращением президент Украины Владимир Зеленский. Лидеры JEF приветствовали усилия Зеленского добиться мира на справедливых условиях и заверили, что никакие разговоры России о мире не вызывают доверия до тех пор, пока Россия продолжает военную агрессию. Лидеры государств JEF призвали Россию прекратить военные действия, вывести войска из Украины, соблюдать международное право и восстановить мир и безопасность в Европе.
Объединенные экспедиционные силы – это созданная Великобританией и возглавляемая ею добровольная коалиция, куда, помимо Соединенного Королевства, входят Эстония, Нидерланды, Исландия, Литва, Латвия, Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания. Коалиция была создана в 2014 году, Эстония присоединилась к ней в 2018-м. JEF играет важную роль в политике сдерживания и обороне региона Балтийского моря и дополняет НАТО.
JEF способны действовать и быстро реагировать на море, на суше и в воздухе. Целью запланированных на 2023 год учений JEF Warrior является продемонстрировать способность стран JEF действовать в суровых условиях в этих трех стихиях. В кризисной ситуации первой задачей JEF является быстрое реагирование, переброска и развертывание войск, поэтому важно отрабатывать различные формы совместных действий стран-участниц.