Банкротный управляющий выставил на продажу имущество компании по производству древесных плит Repo Vabrikud, действовавшей в Пюсси, в Ида-Вирумаа, по стартовой цене 7,5 млн евро, пишет rus.err.ee.
Банкротный управляющий выставил на продажу имущество Repo Vabrikud в размере 7,5 млн евро
Компания подала в суд заявление о банкротстве в конце сентября, заявив, что она больше не конкурентоспособна на своих основных рынках сбыта - в Финляндии и Швеции - из-за высоких цен на энергоносители и древесину.
Стоимость недвижимого имущества фабрики составляет 4,5 млн евро от цены продажи, а стоимость оборудования - 2,5 млн евро; вместе с налогом с оборота общая цена продажи достигает 7,5 млн евро.
Аукцион начнется 10 января и закончится 18 января.
В Repo Vabrikud работали 148 человек и еще несколько сотен - через партнеров предприятия. Компания непрерывно действовала с 1975 года вместе со своим предшественником, Пюссиским комбинатом древесных плит.
Последние несколько лет компания терпела убытки. В 2019 году убыток Repo Vabrikud составил 1,1 млн евро при обороте 22,1 млн евро. Убыток в 2020 году достиг 8000 евро при обороте 21,1 млн евро, а в прошлом году убыток составил 630 000 евро при обороте 27,5 млн евро.