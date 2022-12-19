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Банкротный управляющий выставил на продажу имущество Repo Vabrikud в размере 7,5 млн евро

Северное побережье
Банкротный управляющий выставил на продажу имущество Repo Vabrikud в размере 7,5 млн евро
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На "Repo Vabrikud" еще пару лет назад работало более двухсот человек, нынешней осенью тут было около 150 работников.
На "Repo Vabrikud" еще пару лет назад работало более двухсот человек, нынешней осенью тут было около 150 работников. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Банкротный управляющий выставил на продажу имущество компании по производству древесных плит Repo Vabrikud, действовавшей в Пюсси, в Ида-Вирумаа, по стартовой цене 7,5 млн евро, пишет rus.err.ee.

Компания подала в суд заявление о банкротстве в конце сентября, заявив, что она больше не конкурентоспособна на своих основных рынках сбыта - в Финляндии и Швеции - из-за высоких цен на энергоносители и древесину.

Стоимость недвижимого имущества фабрики составляет 4,5 млн евро от цены продажи, а стоимость оборудования - 2,5 млн евро; вместе с налогом с оборота общая цена продажи достигает 7,5 млн евро.

Аукцион начнется 10 января и закончится 18 января.

В Repo Vabrikud работали 148 человек и еще несколько сотен - через партнеров предприятия. Компания непрерывно действовала с 1975 года вместе со своим предшественником, Пюссиским комбинатом древесных плит.

Последние несколько лет компания терпела убытки. В 2019 году убыток Repo Vabrikud составил 1,1 млн евро при обороте 22,1 млн евро. Убыток в 2020 году достиг 8000 евро при обороте 21,1 млн евро, а в прошлом году убыток составил 630 000 евро при обороте 27,5 млн евро.

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