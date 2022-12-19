Банкротный управляющий выставил на продажу имущество Repo Vabrikud в размере 7,5 млн евро

Компания подала в суд заявление о банкротстве в конце сентября, заявив, что она больше не конкурентоспособна на своих основных рынках сбыта - в Финляндии и Швеции - из-за высоких цен на энергоносители и древесину.

Стоимость недвижимого имущества фабрики составляет 4,5 млн евро от цены продажи, а стоимость оборудования - 2,5 млн евро; вместе с налогом с оборота общая цена продажи достигает 7,5 млн евро.

Аукцион начнется 10 января и закончится 18 января.

В Repo Vabrikud работали 148 человек и еще несколько сотен - через партнеров предприятия. Компания непрерывно действовала с 1975 года вместе со своим предшественником, Пюссиским комбинатом древесных плит.