Минстр Солман встретится с мэром Линдер

«Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер является лучшим примером того, что государству необходимо демонстрировать большее присутствие в Ида-Вирумаа. Несколько лет назад Вирве возглавила Клуб государственных служащих Ида-Вирумаа и приобрела большой авторитет как лидер", - сказала Рийна Солман. «Клуб государственных служащих — это новая питательная среда для взращивания новых лидеров в регионе, которые, как мы надеемся, принесут больше новых региональных искр, которым избиратели Ида-Вирумаа могут доверять, чтобы таким же образом осуществлять местную власть», — подчеркнула она.

Говоря о сотрудничестве государства и Кохтла-Ярве, она упомянула, например, реализуемый проект по сносу пустующих многоквартирных домов общей стоимостью 252 000 евро. Работу планируется завершить к весне 2023 года, а для её продолжения уже готовится значительно большая мера поддержки, чтобы более комплексно решить проблему пустующих многоквартирных домов в Ида-Вирумаа. В рамках программы, запущенной в 2018 году, самоуправлениям оказывается поддержка в покрытии расходов, связанных с приобретением квартирной собственности в пустующих многоквартирных домах, переселением жильцов, проживающих на неперспективных площадях, сносом многоквартирных домов, возмещением административных расходов. , включая расходы на юридическую помощь. Планируемый бюджет мероприятия составляет 1 миллион евро в год, и оно финансируется из средств, запланированных для программы Ида-Вирумаа», — пояснила Рийна Солман. Присутствие государства должно ощущаться и духовно. По словам министра государственного управления, мы должны постоянно отчитываться перед собой, что Ида-Вирумаа может по-другому обернуться вопросом безопасности. «Мы не должны оставлять враждебному российскому диктатору возможность в любой час захватить этот регион, как Донбасс на Украине. Мы сами должны быть там и поддерживать наших людей во всех уголках Эстонии, особенно в Кохтла-Ярве», — подчеркнула министр Рийна Солман. По словам министра, помимо материальной стороны очень важна и духовная. «Значительное количество украинцев, бежавших от войны, собирается в Ида-Вирумаа, поэтому страна могла бы поддержать расширение там церкви, подчинённой Константинополю. Сегодня, в отличие от остальной Эстонии, в Ида-Вирумаа действует только Московская православная церковь», — сказала министр государственного управления Рийна Солман. «Игнорирование религиозной деятельности украинцев — потенциальное направление, которого нам не следует желать», — убежденa министр.