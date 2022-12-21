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Некоторые приграничные водоёмы можно использовать для пешего прохода

Северное побережье
Некоторые приграничные водоёмы можно использовать для пешего прохода
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Фото: Margus Ansu

На приграничных водоёмах местами уже образовался достаточно прочный ледяной покров, так что у рыбаков есть возможность местами выходить на лёд пешим ходом, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

С 21 декабря разрешается пеший выход на лед озёр Лямми и Пихква, Ванику, Пабра и Крийва. Также можно выходить на лёд Чудского озера в границах Тартуского и Йыгеваского уезда, но не далее 5 километров от берега. В других местах состояние ледяного покрова Чудского озера еще не имеет достаточной прочности, поэтому выходить на лёд пешим ходом или на автомобиле пока ещё не допускается.

По-прежнему запрещается выходить на лёд озера Паттина как на автомобиле, так и пешком. Следует избегать подхода к устьям рек Выханду и Салусаааре ближе, чем на 200 метров, так как в этих местах ледяной покров еще слишком тонок. Также не допускается подходить к истокам реки Нарвы ближе, чем на один километр.

Пешим ходом разрешается выходить на лёд:

Чудского озера (только в границах Тартуского и Йыгеваского уезда не далее 5 километров от берега)

озёр Лямми и Пихква

озера Ванику

озера Пабра

озера Крийва

В целях безопасности на лёд следующих приграничных водоёмов запрещается выходить как пешком, так и на внедорожниках:

Нарвское водохранилище

озеро Паттина

река Нарва

С действительным состоянием ледяного покрова можно ознакомиться на вебсайте Департамента полиции и погрснохраны.

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