Перешедшая из Партии реформ в список "Эстонии 200" Ольга Пихлак: "У меня было ощущение, что местным жителям не доверяют"

Ольга Пихлак, бывшая заведующая бюро Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице и действующий член правления Эстонской ассоциации социальных работников, стала членом Партии реформ 8 ноября этого года. В начале декабря Партия реформ сообщила, что Пихлак также будет баллотироваться по их списку на выборах в Рийгикогу в избирательном округе Ида-Вирумаа. По итогам внутрипартийных выборов, установивших республиканский рейтинг кандидатов, Пихлак оказалась в конце списка, на 121-м месте. Список был опубликован в пятницу, 16 декабря.

На следующий день, 17 декабря, она вышла из Партии реформ. На следующий день на рождественской ярмарке в Нарва-Йыэсуу она уже агитировала в палатке "Эстония 200", где также раздавались флаеры, на которых среди других кандидатов от этой партии также были ее фотография и имя.