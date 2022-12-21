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Перешедшая из Партии реформ в список "Эстонии 200" Ольга Пихлак: "У меня было ощущение, что местным жителям не доверяют"

Эрик Гамзеев
, журналист
Перешедшая из Партии реформ в список "Эстонии 200" Ольга Пихлак: "У меня было ощущение, что местным жителям не доверяют"
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Партия реформ успела назначить Ольгу Пихлак своим кандидатом, но в выходные она решила присоединиться к списку "Эстонии 200".
Партия реформ успела назначить Ольгу Пихлак своим кандидатом, но в выходные она решила присоединиться к списку "Эстонии 200". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ольга Пихлак, выдвинутая Партией реформ своим кандидатом на выборах в Рийгикогу, неожиданно передумала и вместо этого присоединилась к партийному списку кандидатов "Эстонии 200".

Ольга Пихлак, бывшая заведующая бюро Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице и действующий член правления Эстонской ассоциации социальных работников, стала членом Партии реформ 8 ноября этого года. В начале декабря Партия реформ сообщила, что Пихлак также будет баллотироваться по их списку на выборах в Рийгикогу в избирательном округе Ида-Вирумаа. По итогам внутрипартийных выборов, установивших республиканский рейтинг кандидатов, Пихлак оказалась в конце списка, на 121-м месте. Список был опубликован в пятницу, 16 декабря.

На следующий день, 17 декабря, она вышла из Партии реформ. На следующий день на рождественской ярмарке в Нарва-Йыэсуу она уже агитировала в палатке "Эстония 200", где также раздавались флаеры, на которых среди других кандидатов от этой партии также были ее фотография и имя.

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