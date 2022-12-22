Алутагузеская волость планирует превратить автостоянку возле монастырского кладбища в красивую площадь и установить вокруг нее сувенирные киоски.
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Старая автостоянка в Куремяэ в следующем году преобразится
Старая автостоянка в Куремяэ в следующем году преобразится
Бывшая Иллукаская волость вместе с архитекторами начала планировать новый облик Куремяэ еще семь лет назад, постепенно и шаг за шагом эти планы реализуются. Два года назад построены новая установка водоочистки и расширена канализационная система, этим летом построена велопешеходная дорога.
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