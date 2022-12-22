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Старая автостоянка в Куремяэ в следующем году преобразится

Кюлли Крийс
, журналист
Старая автостоянка в Куремяэ в следующем году преобразится
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В сотрудничестве Иллукаской волости и Союза архитекторов Куремяэ еще в 2016 году получил дизайн-проект, который Алутагузеская волость теперь по мере сил воплощает в жизнь.
В сотрудничестве Иллукаской волости и Союза архитекторов Куремяэ еще в 2016 году получил дизайн-проект, который Алутагузеская волость теперь по мере сил воплощает в жизнь. Фото: Erakogu

Алутагузеская волость планирует превратить автостоянку возле монастырского кладбища в красивую площадь и установить вокруг нее сувенирные киоски.

Бывшая Иллукаская волость вместе с архитекторами начала планировать новый облик Куремяэ еще семь лет назад, постепенно и шаг за шагом эти планы реализуются. Два года назад построены новая установка водоочистки и расширена канализационная система, этим летом построена велопешеходная дорога.

Парковка, которая станет площадью, сейчас покрыта неприглядным изношенным асфальтом. Как парковку ее можно будет использовать и в будущем, если там на тот момент больше ничего происходить не будет, будь то ярмарка или какое-то другое деревенское мероприятие.

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