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МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.12-29.12 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Диана Берг
Куда пойти в будни и на выходных
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Рождество.
Рождество. Фото: Shutterstock

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 22 по 29 декабря.

КУЛЬТУРА

Четверг, 22 декабря

* В Силламяэ в библиотеке Виру в 17.00 - "Сияние звезды Вифлеема": рождественские рассказы, стихи и гимны.

Пятница, 23 декабря

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: читаем стихи.

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Сад", моноспектакль Юлии Ауг.

* В Люганузеской церкви в 19.00 - рождественский концерт "Oled olemas": Роберт, Рауль и Марие Вайгла. Вход бесплатный.

Суббота, 24 декабря

* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Новогодняя история", детский спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 3-х лет. Длительность - 35 минут. Билет - 5 евро.

* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 и 14.00 - "Волшебная ночь", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 15 евро (каждому ребенку - подарок).

* В клубе "Ахтме" в 12.00 - сказка "Секрет Рождественской елки". Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.

* В клубе "Сомпа" в 12.00 - "Кто боится Рождества?", спектакль детской театральной студии "Ёжики" Кохтла-Ярвеского центра культуры и развлекательная программа с Дедом Морозом и гномиками. Вход свободный.

Воскресенье, 25 декабря

* В клубе "Ахтме" в 12.00 - сказка "Секрет Рождественской елки". Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.

Понедельник, 26 декабря

* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Новогодние хлопоты", детский спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 3-х лет. Длительность - 35 минут. Билет - 5 евро.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 12.00 - "Госпожа Метелица", интерактивное театральное представление (сказка братьев Гримм) и развлекательная программа с Дедом Морозом и гномиками. Мероприятие на эстонском языке. Количество мест ограничено. Билет - 10 евро.

Вторник, 27 декабря

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Pühademuusika": Лийзи Койксон, Вайко Эплик, Прийт Выйгемаст и струнный оркестр Ваналиннаской образовательной коллегии (VHK), дирижер - Расмус Пуур. Билет - 17-22 евро.

СПОРТ

Воскресенье, 25 декабря

* В спортхолле Майдлаской основной школы в 18.00 - народная лига по футзалу: "Püssi SK" - ФК "Viru Energy".

РАЗНОЕ

Четверг, 22 декабря

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - в дни школьных каникул: зимние истории и поделки.

Пятница, 23 декабря

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - в дни школьных каникул: зимние истории и поделки.

* В Силламяэском центре культуры в 19.00 - танцевальный вечер.

Воскресенье, 25 декабря

* В клубе "Сомпа" в 14.00 - "Прикоснемся к Рождеству", вечер отдыха для сеньоров. Выступают коллективы Кохтла-Ярвеского центра культуры: танцевальный коллектив "Ритм", молодежный вокальный ансамбль "Illusio", группа line-танца "A.C.D.". Билет - 3 евро. Регистрация по тел. 332 7730. Билет - 3 евро.

* В Вайвараском общественном доме в 18.00 - рождественский праздник.

Понедельник, 26 декабря

* В клубе "Ахтме" в 14.00 - новогодний вечер для пожилых людей в клубе "Ветеран". Предварительная запись по тел. 5596 4460.

* В народном доме Ольгина в 18.00 - детский рождественский праздник.

Вторник, 27 декабря

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - в дни школьных каникул: зимние истории и поделки.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца с 13.30 до 14.00 - в дни школьных каникул: сказочная комната с песочной анимацией.

* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - прогулка с фонариком по маршруту: Кохтла-Ярвеский центр культуры - Кохтла-Ярвеский народный парк. Погрузимся в воспоминания вместе с гидом Марет Кяйсс. Выступят кантри-танцоры из Кохтла-Ярвеского центра культуры. Возьмите с собой фонарь. Участие бесплатное.

Среда, 28 декабря

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - в дни школьных каникул: зимние истории и поделки.

* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - обсуждение в середине недели. Завершение Года библиотек.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 14.00 - в дни школьных каникул: мастерская сувениров к году Кролика.

* В клубе "Ору" в 15.00 - "Золотой возраст", новогодний вечер для пожилых людей. Предварительная запись по тел. 5684 2483.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская декоративных подарочных коробок. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

Четверг, 29 декабря

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - в дни школьных каникул: зимние истории и поделки.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 14.00 - в дни школьных каникул: мастерская открыток из песка.

* В Кийкласком народном доме в 15.00 - семейный день: праздничное настроение в полдень. 

Фото: Eesti Kultuurkapital

Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.

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