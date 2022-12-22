МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.12-29.12 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 22 декабря

* В Силламяэ в библиотеке Виру в 17.00 - "Сияние звезды Вифлеема": рождественские рассказы, стихи и гимны.

Пятница, 23 декабря

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: читаем стихи.

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Сад", моноспектакль Юлии Ауг.

* В Люганузеской церкви в 19.00 - рождественский концерт "Oled olemas": Роберт, Рауль и Марие Вайгла. Вход бесплатный.

Суббота, 24 декабря

* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Новогодняя история", детский спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 3-х лет. Длительность - 35 минут. Билет - 5 евро.

* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 и 14.00 - "Волшебная ночь", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 15 евро (каждому ребенку - подарок).

* В клубе "Ахтме" в 12.00 - сказка "Секрет Рождественской елки". Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.

* В клубе "Сомпа" в 12.00 - "Кто боится Рождества?", спектакль детской театральной студии "Ёжики" Кохтла-Ярвеского центра культуры и развлекательная программа с Дедом Морозом и гномиками. Вход свободный.

Воскресенье, 25 декабря

* В клубе "Ахтме" в 12.00 - сказка "Секрет Рождественской елки". Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.

Понедельник, 26 декабря

* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Новогодние хлопоты", детский спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 3-х лет. Длительность - 35 минут. Билет - 5 евро.