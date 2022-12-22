Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 22 по 29 декабря.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.12-29.12 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 22 декабря
* В Силламяэ в библиотеке Виру в 17.00 - "Сияние звезды Вифлеема": рождественские рассказы, стихи и гимны.
Пятница, 23 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: читаем стихи.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Сад", моноспектакль Юлии Ауг.
* В Люганузеской церкви в 19.00 - рождественский концерт "Oled olemas": Роберт, Рауль и Марие Вайгла. Вход бесплатный.
Суббота, 24 декабря
* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Новогодняя история", детский спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 3-х лет. Длительность - 35 минут. Билет - 5 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 и 14.00 - "Волшебная ночь", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 15 евро (каждому ребенку - подарок).
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - сказка "Секрет Рождественской елки". Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - "Кто боится Рождества?", спектакль детской театральной студии "Ёжики" Кохтла-Ярвеского центра культуры и развлекательная программа с Дедом Морозом и гномиками. Вход свободный.
Воскресенье, 25 декабря
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - сказка "Секрет Рождественской елки". Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.
Понедельник, 26 декабря
* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Новогодние хлопоты", детский спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 3-х лет. Длительность - 35 минут. Билет - 5 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 12.00 - "Госпожа Метелица", интерактивное театральное представление (сказка братьев Гримм) и развлекательная программа с Дедом Морозом и гномиками. Мероприятие на эстонском языке. Количество мест ограничено. Билет - 10 евро.
Вторник, 27 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Pühademuusika": Лийзи Койксон, Вайко Эплик, Прийт Выйгемаст и струнный оркестр Ваналиннаской образовательной коллегии (VHK), дирижер - Расмус Пуур. Билет - 17-22 евро.
СПОРТ
Воскресенье, 25 декабря
* В спортхолле Майдлаской основной школы в 18.00 - народная лига по футзалу: "Püssi SK" - ФК "Viru Energy".
РАЗНОЕ
Четверг, 22 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - в дни школьных каникул: зимние истории и поделки.
Пятница, 23 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - в дни школьных каникул: зимние истории и поделки.
* В Силламяэском центре культуры в 19.00 - танцевальный вечер.
Воскресенье, 25 декабря
* В клубе "Сомпа" в 14.00 - "Прикоснемся к Рождеству", вечер отдыха для сеньоров. Выступают коллективы Кохтла-Ярвеского центра культуры: танцевальный коллектив "Ритм", молодежный вокальный ансамбль "Illusio", группа line-танца "A.C.D.". Билет - 3 евро. Регистрация по тел. 332 7730. Билет - 3 евро.
* В Вайвараском общественном доме в 18.00 - рождественский праздник.
Понедельник, 26 декабря
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - новогодний вечер для пожилых людей в клубе "Ветеран". Предварительная запись по тел. 5596 4460.
* В народном доме Ольгина в 18.00 - детский рождественский праздник.
Вторник, 27 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - в дни школьных каникул: зимние истории и поделки.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца с 13.30 до 14.00 - в дни школьных каникул: сказочная комната с песочной анимацией.
* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - прогулка с фонариком по маршруту: Кохтла-Ярвеский центр культуры - Кохтла-Ярвеский народный парк. Погрузимся в воспоминания вместе с гидом Марет Кяйсс. Выступят кантри-танцоры из Кохтла-Ярвеского центра культуры. Возьмите с собой фонарь. Участие бесплатное.
Среда, 28 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - в дни школьных каникул: зимние истории и поделки.
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - обсуждение в середине недели. Завершение Года библиотек.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 14.00 - в дни школьных каникул: мастерская сувениров к году Кролика.
* В клубе "Ору" в 15.00 - "Золотой возраст", новогодний вечер для пожилых людей. Предварительная запись по тел. 5684 2483.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская декоративных подарочных коробок. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
Четверг, 29 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - в дни школьных каникул: зимние истории и поделки.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 14.00 - в дни школьных каникул: мастерская открыток из песка.
* В Кийкласком народном доме в 15.00 - семейный день: праздничное настроение в полдень.
Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.