Чт, 22.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве ударили пенсионера

19-20 декабря 2022 г.
Северное побережье
В Кохтла-Ярве ударили пенсионера
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

20 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома на улице Пярна в Кохтла-Ярве 38-летний мужчина ударил 86-летнего мужчину.

Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.

Пилота дрона оштрафовали

19 декабря пограничники обнаружили беспилотный летательный аппарат, летевший в пограничной зоне города Нарвы. Пограничники объяснили пилоту дрона, что в Эстонской Республике беспилотные летательные аппараты не могут летать в пограничной зоне без разрешения Департамента полиции и погранохраны и Департамента транспорта. Мужчину оштрафовали на 120 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх