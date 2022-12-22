СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве ударили пенсионера

Пилота дрона оштрафовали

19 декабря пограничники обнаружили беспилотный летательный аппарат, летевший в пограничной зоне города Нарвы. Пограничники объяснили пилоту дрона, что в Эстонской Республике беспилотные летательные аппараты не могут летать в пограничной зоне без разрешения Департамента полиции и погранохраны и Департамента транспорта. Мужчину оштрафовали на 120 евро.