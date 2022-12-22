20 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома на улице Пярна в Кохтла-Ярве 38-летний мужчина ударил 86-летнего мужчину.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве ударили пенсионера
19-20 декабря 2022 г.
В Кохтла-Ярве ударили пенсионера
Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в рамках уголовного производства.
Пилота дрона оштрафовали
19 декабря пограничники обнаружили беспилотный летательный аппарат, летевший в пограничной зоне города Нарвы. Пограничники объяснили пилоту дрона, что в Эстонской Республике беспилотные летательные аппараты не могут летать в пограничной зоне без разрешения Департамента полиции и погранохраны и Департамента транспорта. Мужчину оштрафовали на 120 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
Ключевые слова