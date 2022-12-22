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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ КАПИТАЛА КУЛЬТУРЫ ⟩ "Mandoterror" умело переплетает звучание мандолины с северной меланхолией

Сирле Соммер-Калда
, журналист
"Mandoterror" умело переплетает звучание мандолины с северной меланхолией
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Состоящий во многом из музыкантов ида-вируского происхождения фолк-рок-ансамбль "Mandoterror" удостоен годовой премии "Капитала культуры".
Состоящий во многом из музыкантов ида-вируского происхождения фолк-рок-ансамбль "Mandoterror" удостоен годовой премии "Капитала культуры". Фото: Ako Lehemets

Фолк-рок-группе "Mandoterror" оригинальности придает использование мандолины. Группа исполняет главным образом эстоноязычные оригинальные творения, а также имеет лояльный и растущий круг почитателей.

- В этом году так много всего произошло. Самое большое признание, которого мы удостоились, это "Kuldne Plaat". Для музыкантов это, наверное, самый важный знак одобрения. Во-вторых, важно, что есть люди, приходящие на концерты, и есть места, где играть, - говорит вокалист и гитарист группы Кристьян Куусмик.

Выступлений летом было довольно много, да и осень не уступала лету, добавляет Куусмик. В декабре группа впервые выступила перед ида-вируской публикой. "Обычно культурная программа заканчивается до Ида-Вирумаа, поэтому и имелось желание устроить концерт здесь. Новый зал шахтного музея стал очень классным местом для этого".

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