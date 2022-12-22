ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ КАПИТАЛА КУЛЬТУРЫ ⟩ "Mandoterror" умело переплетает звучание мандолины с северной меланхолией

- В этом году так много всего произошло. Самое большое признание, которого мы удостоились, это "Kuldne Plaat". Для музыкантов это, наверное, самый важный знак одобрения. Во-вторых, важно, что есть люди, приходящие на концерты, и есть места, где играть, - говорит вокалист и гитарист группы Кристьян Куусмик.