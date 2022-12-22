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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ КАПИТАЛА КУЛЬТУРЫ ⟩ Хийе Кескла при организации маленькой зимней олимпиады была подобна авиадиспетчеру

Эрик Гамзеев
, журналист
Хийе Кескла при организации маленькой зимней олимпиады была подобна авиадиспетчеру
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Хийе Кескла.
Хийе Кескла. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Попробуйте-ка организовать в какие-нибудь выходные размещение и питание для 2500 человек, а также решить прочие вопросы, неизбежно возникающие в случае такой массы людей.

Уже несколько лет работающая бухгалтером и референтом в Ида-Вирумааском союзе спорта Хийе Кескла прекрасно справилась с этим на проходивших в начале марта в Ида-Вирумаа Зимних играх Эстонии.

Удостоенная теперь премии-признания "Капитала культуры" Кескла была похожа тогда на диспетчера большого морского или воздушного порта, сохранявшего в той логистической круговерти крепкие нервы и ясную голову, - и все работало как часы.

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