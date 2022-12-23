Сааремааские паромы получили сообщение об угрозе взрыва

«Сапёры работают над выявлением опасности и перед отплытием проверяют паромы Виртсу-Куйвасту. Полиция в настоящее время также работает над установлением личности человека, который угрожал заложить бомбу», — сказала, оперативный руководитель Западной префектуры Марго Петерс.

K 12 часам полиция установила лицо, угрожавшее бомбой, электронное письмо отправил 31-летний мужчина, проживающий в Харьюмаа. «Мы пока задержали мужчину, и он будет доставлен в следственный изолятор для дальнейшего выяснения обстоятельств и процессуальных действий», — сообщил Петерс. «Угроза закладки бомбы чревата серьезными последствиями. Полиция всегда делает все, чтобы исключить угрозу, быстро установить виновного в угрозе и привлечь его к ответственности», — добавил он. В отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса, касающейся серьезного нарушения общественного порядка. Саперы проверили оба лайнера «Виртсу-Куйвасту» и ничего опасного не обнаружили. Движение судов продолжается в обычном режиме.