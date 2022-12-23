ПАРЛАМЕНТ ⟩ Рийгикогу принял закон о переходе на эстоноязычное обучение

Законом, как и прежде, установлено, что для учеников, получающих основное образование, чей родной язык не является языком обучения или в домашнем общении используется отличный от языка обучения язык, который является родным хотя бы одного из родителей, школа организует языковое и культурное обучение, если того пожелают не менее десяти учеников с тем же родным языком или с тем же языком домашнего общения.

СИГНЕ КИВИ (Партия реформ):

Сигне Киви. Фото: Tartmus

- Образование - ключ к будущему Эстонии, и мы знаем, что существуют ножницы между результатами учащихся, получивших образование на эстонском и русском языке. Мы знаем также, что люди с эстонским и русским языком обучения все больше проживают в разных регионах и в недружелюбном по отношению к Эстонии информационном пространстве. Мы все время знали, что не выполняем принятую в 1992 году Конституцию, статья 37 которой гласит: у каждого есть право обучаться на эстонском языке.

Существуют мотивационные пакеты для тех, кто приступает к работе учителем в Ида-Вирумаа, осуществляется деятельность по воспитанию учительской смены и по дополнительному обучению учителей, также есть средства для разработки учебных материалов на эстонском языке, консультирования учеников постарше и надзора над образовательными учреждениями.

Мы знаем, что эстонское общество готово к единой системе образования на эстонском языке.

ЯАК ААБ (Центристская партия):

Яак Ааб. Фото: Sander Ilvest

- Что будет, если этот проект станет законом? Ведь содержание этого проекта довольно простое. Содержанием этого проекта являются сроки, квалификационные требования, надзор и наказания. Иного содержания в этом проекте нет. Все прочее содержание - в тех документах, что я зачитал и что практически сделаны.

Этими строками, ужесточенными квалификационными требованиями, которые возведены до уровня закона и прежде содержались в постановлении министра, мы фактически вынуждаем содержателей школ и школы задействовать для выполнения этих сроков и без того скудные ресурсы - как финансовые, так и учительские. Однако это значит, что одеяло настолько узкое, что где-то в другом месте треснет.