Рийгикогу одобрил 12 декабря закон, создающий основы и условия для перехода на эстоноязычное обучение. Законом устанавливается, что учебным языком школы и детского учреждения является эстонский.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Рийгикогу принял закон о переходе на эстоноязычное обучение
В соответствии с законом, первыми на эстоноязычное обучение перейдут в 2024/2025 году детсады и 1-4-е классы. В гимназии и в среднем профессиональном учебном заведении доля иного языка может составлять с 2024/2025 по 2029/2030 учебный год до 40 процентов объема обучения, определенного в учебной программе. Школа обязана обеспечить переход на эстоноязычное обучение в 10-м классе не позднее 2030/2031 учебного года, в 11-м классе не позднее 2031/2032 учебного года и в 12-м классе не позднее 2032/2033 учебного года. В профессиональных учебных заведениях изменение коснется учащихся, которые учатся по учебной программе среднего профессионального образования.
По закону, руководители учебных заведений должны владеть эстонским языком на уровне С1 с 1 августа 2023 года. К учителям и опорным специалистам требование о владении эстонским языком будет применяться в качестве квалификационного с 1 августа 2024 года. Если в соответствии с графиком перехода обучение происходит на эстонском языке, то учитель должен владеть эстонским языком на уровне С1.
Для проведения учебно-воспитательной деятельности на языке, отличном от эстонского, в классах и группах с обязательством об эстоноязычном обучении должно иметься с 2024/2025 учебного года соответствующее разрешение от правительства, которое может по ходатайству волостного или городского собрания сделать исключение на один год. Закон предусматривает возможность использовать кроме эстонского учебного языка или вместо эстонского языка другой язык в случае определенных целевых групп, если внешкольная консультационная команда это рекомендовала. Например, в отношении учащихся, осваивающих навыки проживания или попечительства, или в отношении учащихся с особыми потребностями. В классах, где обязательства об эстонском языке обучения еще нет, по предложению попечительского совета и на основании решения волостного или городского собрания учебным языком может являться другой язык.
Законом, как и прежде, установлено, что для учеников, получающих основное образование, чей родной язык не является языком обучения или в домашнем общении используется отличный от языка обучения язык, который является родным хотя бы одного из родителей, школа организует языковое и культурное обучение, если того пожелают не менее десяти учеников с тем же родным языком или с тем же языком домашнего общения.
СИГНЕ КИВИ (Партия реформ):
- Образование - ключ к будущему Эстонии, и мы знаем, что существуют ножницы между результатами учащихся, получивших образование на эстонском и русском языке. Мы знаем также, что люди с эстонским и русским языком обучения все больше проживают в разных регионах и в недружелюбном по отношению к Эстонии информационном пространстве. Мы все время знали, что не выполняем принятую в 1992 году Конституцию, статья 37 которой гласит: у каждого есть право обучаться на эстонском языке.
Существуют мотивационные пакеты для тех, кто приступает к работе учителем в Ида-Вирумаа, осуществляется деятельность по воспитанию учительской смены и по дополнительному обучению учителей, также есть средства для разработки учебных материалов на эстонском языке, консультирования учеников постарше и надзора над образовательными учреждениями.
Мы знаем, что эстонское общество готово к единой системе образования на эстонском языке.
ЯАК ААБ (Центристская партия):
- Что будет, если этот проект станет законом? Ведь содержание этого проекта довольно простое. Содержанием этого проекта являются сроки, квалификационные требования, надзор и наказания. Иного содержания в этом проекте нет. Все прочее содержание - в тех документах, что я зачитал и что практически сделаны.
Этими строками, ужесточенными квалификационными требованиями, которые возведены до уровня закона и прежде содержались в постановлении министра, мы фактически вынуждаем содержателей школ и школы задействовать для выполнения этих сроков и без того скудные ресурсы - как финансовые, так и учительские. Однако это значит, что одеяло настолько узкое, что где-то в другом месте треснет.