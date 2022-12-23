Enefit Green утвердила строительство ветропарка в Пярнумаа мощностью 255 мегаватт

Ветропарк Сопи-Тоотси станет крупнейшим парком ветрогенераторов в Эстонии.

"Ветропарк Сопи-Тоотси почти удвоит объем производимой в Эстонии в настоящее время ветряной энергии. Объем производства этого парка покрывает 8,5% потребления электроэнергии всей страны и 40% потребности в электроэнергии бытовых потребителей", - сказал председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас.

Enefit Green также утвердила решение построить в Литве первую очередь ветропарка Кельме мощностью 80 мегаватт.

В течение следующих двух лет компания инвестирует 305 млн евро в ветропарк Сопи-Тоотси и 145 млн евро в первую очередь проекта Кельме. Инвестиции обеспечены долгосрочными договорами купли-продажи электроэнергии из обоих ветропарков, которые должны начать выработку электроэнергии в 2024 году.

Рядом с 255-мегаваттным ветропарком с 38 ветряками в Пярнуском уезде Enefit Green планирует построить солнечную электростанцию мощностью около 63 МВт. Инвестиционное решение в отношении солнечной электростанции запланировано на следующий год.

Ветропарк Кельме I с 14 ветряками расположен в западной части Литвы. Он будет производить около 266 гигаватт-часов электроэнергии в год. Следующие две очереди проекта увеличат мощность ветропарка на 90 и 150 мегаватт.