Эстония отправит в Украину очередную партию военной помощи

На этот раз пакет военной помощи в основном включает в себя дроны, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование, сообщило Министерство обороны Эстонии.

"Украина по-прежнему нуждается в нашей помощи и поддержке в противостоянии российской агрессии. Наш пакет помощи на этот раз соответствует поступившим из Украины запросам о помощи, а также двусторонним соглашениям Сил обороны и Кайтселийта с их партнерами в Украине", - сказал министр обороны Ханно Певкур.

В Украину отправят индивидуальное снаряжение, в том числе бронежилеты, баллистические защитные пластины для бронежилетов, полевую форму (в том числе зимнюю), а также другие предметы одежды и дополнительное снаряжение, беспилотники, комплекты для чистки оружия, дыхательный аппарат для скорой помощи и др.

Ранее Эстонии передавала Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские средства, средства индивидуальной защиты (каски и пр.) и сухие пайки. В сотрудничестве с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медицинские средства на сумму около 15 млн евро. Третий полевой госпиталь Эстония подарит Украине в сотрудничестве с Нидерландами и Норвегией, которые выделили на этот проект 7,8 млн евро.