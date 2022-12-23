Пт, 23.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В Таллиннском зоопарке появился новый обитатель

Северное побережье
В Таллиннском зоопарке появился новый обитатель
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Снежный барс Макалу в Таллиннском зоопарке
Снежный барс Макалу в Таллиннском зоопарке Фото: Postimees

Макалу, полуторагодовалая самка снежного барса, прибыла в Таллиннский зоопарк в прошлую субботу из биопарка Дуэ-ла-Фонтен во Франции, пишет rus.err.ee.

По прибытии уставшее животное сразу же спряталось в своем новом доме. После того, как люди ушли, Макалу еще немного побродила и съела оставленного для нее свежего кролика.

Во вторник Макалу уже разрешили в открытом вольере исследовать снег, но пройдет некоторое время, прежде чем она сможет предстать перед посетителями.

Макалу – пятый по высоте восьмитысячник мира, расположенный в восточной части хребта Махалангур-Гимал, в центральных Гималаях, на границе Непала с Китаем. Печально известен своими крутыми склонами и острыми хребтами, Макалу считается одной из самых трудных для восхождения гор в мире.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх