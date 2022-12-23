В Таллиннском зоопарке появился новый обитатель

По прибытии уставшее животное сразу же спряталось в своем новом доме. После того, как люди ушли, Макалу еще немного побродила и съела оставленного для нее свежего кролика.

Во вторник Макалу уже разрешили в открытом вольере исследовать снег, но пройдет некоторое время, прежде чем она сможет предстать перед посетителями.