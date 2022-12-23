Ида-Вирумаа получит миллион евро на снос опустевших жилых домов

Соответствующее постановление подписала министр государственного управления Рийна Солман, сообщило в пятницу Министерство финансов.

За счет субсидии можно будет оплачивать до 100% всех расходов, связанных со сносом зданий, включая его приобретение местным самоуправлением.

Субсидии будет распределять Государственный центр опорных услуг (Riigi Tugiteenuste Keskus).

Организацией процесса сноса зданий должны заниматься местные самоуправления, которым придется разработать и принять соответствующий порядок, сообщили в министерстве.

Площадь жилого фонда в Ида-Вирумаа является самой большой из всех уездов Эстонии, исключая Харьюмаа. По словам министра госуправления Рийны Солман, проблема пустующих зданий давно перестала быть новостью. "Многоквартирные дома пустеют повсюду, но больше всего - в Ида-Вирумаа. Это показывает число квартир, которые их владельцы переступают местным самоуправлениям и государству", - сказала Солман.

Согласно долгосрочной стратегии реконструкции зданий, в Эстонии к 2050 году могут выпасть из эксплуатации около 5300 многоквартирных домов, т.е. 23% от их общего числа.

В минфине отметили, что население за пределами крупных центров сокращается, и общая площадь жилого фонда в таких местных самоуправлениях становится слишком большой в расчете на население. Это означает, что проблемой пустеющего жилого фонда придется заниматься длительное время.