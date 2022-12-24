На этой неделе вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу жительницы Ида-Вирумаа, которую обвинили в убийстве своего знакомого в Кохтла-Ярве, совершении кражи и разбойном нападении, пишет rus.err.ee.
Приговор вступил в силу: за жестокое убийство жительница Кохтла-Ярве проведет в тюрьме 11 лет
Поскольку Госсуд не принял в производство кассационные жалобы, поданные как защитником обвиняемой, так и прокуратурой, то вступил в законную силу приговор Тартуского окружного суда от 17 ноября.
Суд второй инстанции смягчил назначенное обвиняемой судом первой инстанции наказание с 16 до 11 лет лишения свободы.
Поводом для смягчения приговора стала переквалификация ключевой статьи обвинения - если прокуратура обвинила женщину в убийстве при отягчающих обстоятельствах, и суд первой инстанции согласился с такой трактовкой, то коллегия Тартуского окружного суда по уголовным делам пришла к иному выводу, посчитав, что жительница Кохтла-Ярве виновна в убийстве.
За это окружной суд назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы. Еще год тюрьмы она получила за менее тяжелые преступления. С учетом 4 дней, которые она провела под стражей еще до задержания по подозрению в убийстве, окончательный срок заключения составит 10 лет 11 месяцев и 26 дней.
Жестокое убийство в Кохтла-Ярве: кассацию в Госсуд подала и прокуратура
Согласно обвинительному заключению, составленному Вируской окружной прокуратурой, 3 августа 2020 года на улице Пярна в Кохтла-Ярве женщина нанесла множество ножевых ранений своему знакомому, который скончался от полученных ран.
Учитывая степень и обилие травм, нанесенных мужчине, способ и средства их нанесения, женщину обвинили в убийстве, совершенном мучительным способом.
Кроме того, женщину обвинили в том, что 12 сентября 2019 года в заведении быстрого питания на улице Ярвекюла в Кохтла-Ярве она, скрывая свое лицо за маской, брызнула в сторону мужчины и женщины перцовым газом из баллончика, а затем, забрав приготовленную для них еду, убежала.
Также женщине предъявили обвинения в двух магазинных кражах. В одном случае она украла банку икры, во втором - алкоголь.
Как стало известно позднее, икру удалось вернуть благодаря вмешательству охранника. А вот алкоголь - два полулитровых и один GIN объемом 1,5 литра - она унесла.