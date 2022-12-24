Приговор вступил в силу: за жестокое убийство жительница Кохтла-Ярве проведет в тюрьме 11 лет

Поскольку Госсуд не принял в производство кассационные жалобы, поданные как защитником обвиняемой, так и прокуратурой, то вступил в законную силу приговор Тартуского окружного суда от 17 ноября.

Суд второй инстанции смягчил назначенное обвиняемой судом первой инстанции наказание с 16 до 11 лет лишения свободы.

Поводом для смягчения приговора стала переквалификация ключевой статьи обвинения - если прокуратура обвинила женщину в убийстве при отягчающих обстоятельствах, и суд первой инстанции согласился с такой трактовкой, то коллегия Тартуского окружного суда по уголовным делам пришла к иному выводу, посчитав, что жительница Кохтла-Ярве виновна в убийстве.

За это окружной суд назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы. Еще год тюрьмы она получила за менее тяжелые преступления. С учетом 4 дней, которые она провела под стражей еще до задержания по подозрению в убийстве, окончательный срок заключения составит 10 лет 11 месяцев и 26 дней.

Жестокое убийство в Кохтла-Ярве: кассацию в Госсуд подала и прокуратура

Согласно обвинительному заключению, составленному Вируской окружной прокуратурой, 3 августа 2020 года на улице Пярна в Кохтла-Ярве женщина нанесла множество ножевых ранений своему знакомому, который скончался от полученных ран.

Учитывая степень и обилие травм, нанесенных мужчине, способ и средства их нанесения, женщину обвинили в убийстве, совершенном мучительным способом.

Кроме того, женщину обвинили в том, что 12 сентября 2019 года в заведении быстрого питания на улице Ярвекюла в Кохтла-Ярве она, скрывая свое лицо за маской, брызнула в сторону мужчины и женщины перцовым газом из баллончика, а затем, забрав приготовленную для них еду, убежала.

Также женщине предъявили обвинения в двух магазинных кражах. В одном случае она украла банку икры, во втором - алкоголь.