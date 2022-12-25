В последние два дня у полиции было довольно много работы, но, к счастью, очень серьезных случаев было мало, сообщил оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Таго Трей. Чаще всего полиции приходилось иметь дело со случаями домашнего насилия, пишет rus.err.ee.
За два праздничных дня полиция получила около сотни сообщений о домашнем насилии
"Увы, но мы в очередной раз видим, что в Рождество случаев бытового насилия больше, чем обычно. За последние два дня полиция получила около сотни сообщений о насилии в семье, что значительно выше среднего", – констатировал Трей, добавив, что очень часто полиция получает сообщения о бытовом насилии от соседей или прохожих.
"Насилие никогда не является внутренним делом семьи, и очень хорошо, что люди вмешиваются и звонят в полицию. К сожалению, жертва часто морально или физически не может обратиться за помощью. Также невозможно защитить от домашнего насилия детей, которых травмирует как само физическое насилие, так и наблюдение за ним со стороны", – сказал Трей.
По оценкам Трея, ситуация с дорожным движением в последние два дня была лучше, чем обычно. "В пятницу произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 28-летний мужчина, вылетевший с дороги на BMW в столб. По предварительным данным, перед аварией водитель совершил опасные маневры. Больше серьезных несчастных случаев на Рождество не произошло", – сообщил представитель полиции.
В праздничные дни полиция следит за движением усиленным составов, так как дорожные условия оставляют желать лучшего, а движение на шоссе более интенсивное.
"Хотя большинство водителей ведут себя хорошо, к сожалению, мы видим, что чем больше мы проверяем, тем чаще обнаруживаем нарушителей. Так, мы отстранили от управления 61 нетрезвого водителя и четырех водителей с подозрением на наркотическое опьянение. В праздничные дни стоит позаботиться о том, чтобы ваши близкие не садились за руль после употребления спиртного. Ведь никто из нас не хочет заканчивать рождественские праздники трагическими новостями", – подытожил Трей.