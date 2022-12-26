В самоуправлении Йыхви в связи с ростом инфляции говорят о необходимости повышения зарплат бюджетникам.
В Йыхви говорят о необходимости повышения зарплат
В Йыхви говорят о необходимости повышения зарплат
Комиссия по бюджету и экономике волостного собрания обсудил бюджет следующего года, который будет представлен на заседании собрания в этот четверг.
В связи с этим встал вопрос и о заработной плате.
"Надо учитывать, что заработная плата везде повышается, значит, и нам надо повышать, иначе наши работники будут перекуплены другими», — сказал председатель комиссии Пауль Паас.
Члены волостного собрания могут вносить соответствующие предложения в ходе бюджетного процесса.
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