В Йыхви говорят о необходимости повышения зарплат

Комиссия по бюджету и экономике волостного собрания обсудил бюджет следующего года, который будет представлен на заседании собрания в этот четверг.

В связи с этим встал вопрос и о заработной плате.

"Надо учитывать, что заработная плата везде повышается, значит, и нам надо повышать, иначе наши работники будут перекуплены другими», — сказал председатель комиссии Пауль Паас.