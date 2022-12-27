Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 27 по 29 декабря.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.12-29.12 ⟩ Куда пойти на этой неделе
КУЛЬТУРА
Вторник, 27 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Pühademuusika": Лийзи Койксон, Вайко Эплик, Прийт Выйгемаст и струнный оркестр Ваналиннаской образовательной коллегии (VHK), дирижер - Расмус Пуур. Билет - 17-22 евро.
РАЗНОЕ
Вторник, 27 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - в дни школьных каникул: зимние истории и поделки.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца с 13.30 до 14.00 - в дни школьных каникул: сказочная комната с песочной анимацией.
* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - прогулка с фонариком по маршруту: Кохтла-Ярвеский центр культуры - Кохтла-Ярвеский народный парк. Погрузимся в воспоминания вместе с гидом Марет Кяйсс. Выступят кантри-танцоры из Кохтла-Ярвеского центра культуры. Возьмите с собой фонарь. Участие бесплатное.
Среда, 28 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - в дни школьных каникул: зимние истории и поделки.
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - обсуждение в середине недели. Завершение Года библиотек.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 14.00 - в дни школьных каникул: мастерская сувениров к году Кролика.
* В клубе "Ору" в 15.00 - "Золотой возраст", новогодний вечер для пожилых людей. Предварительная запись по тел. 5684 2483.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская декоративных подарочных коробок. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
Четверг, 29 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - в дни школьных каникул: зимние истории и поделки.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 14.00 - в дни школьных каникул: мастерская открыток из песка.
* В Кийкласком народном доме в 15.00 - семейный день: праздничное настроение в полдень.